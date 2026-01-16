Bulgaria convoca elecciones anticipadas tras el tercer y último fracaso de las negociaciones de gobierno

Archivo - El presidente de Bulgaria, Rumen Radev - Europa Press/Contacto/Dominika Zarzycka - Archivo

El presidente de Bulgaria, Rumen Radev, ha anunciado este viernes que el país tendrá que celebrar de nuevo elecciones, las octavas en cinco años, tras el fracaso de los tres intentos disponibles para formar gobierno en un país que ha hecho del atasco político la norma.

"Nos vamos a elecciones", ha declarado Radev desde el Palacio Presidencial después de que el partido de la Alianza por los Derechos y las Libertades rechazara su oferta para formar nuevo ejecutivo. Ahora comienza un periodo de consultas entre Radev y los partidos políticos para configurar un gobierno en funciones. Después, el presidente anunciará la fecha de los comicios.

La última crisis se desencadenó con la dimisión del primer ministro Rosen Zheliazkov el mes pasado, tras su intento de aprobar un presupuesto, con aumentos de impuestos incorporado, que desencadenó protestas masivas contra la corrupción.

El efímero gabinete en minoría bajo el mando de Zheliazkov logró que prosperaran las negociaciones de Bulgaria para unirse a la moneda única de la Unión Europea, otorgando al país voz en las decisiones sobre la política monetaria de la eurozona, pero acabó dejando el Gobierno en manos de aliados políticos impopulares, considerados por los manifestantes como la cara visible de la corrupción y la captura del Estado.

Durante años, Bulgaria ha estado bajo el escrutinio de la UE y Estados Unidos por corrupción. En 2020, una ola de protestas anticorrupción puso fin al dominio político del veterano primer ministro Boiko Borisov, líder del partido Gerb, al que pertenece Zheliazkov.

Sin una reestructuración política, las encuestas recogidas por Bloomberg, muestran una alineación partidista similar a la de los resultados de los últimos años, con pocas perspectivas de una alianza de gobierno estable.

Además, el proceso de formación de un gobierno en funciones no tiene nada de sencillo. Debido a las enmiendas a la Constitución adoptadas a finales de 2023, Radev solo puede nombrar a un primer ministro interino entre cargos específicos: el presidente del Parlamento, el gobernador o vicegobernador del Banco Nacional de Bulgaria, el presidente o vicepresidente de la Oficina Nacional de Auditoría de Bulgaria, o el Defensor del Pueblo o su adjunto.

Sin embargo, nadie que ocupe estos cargos está obligado a aceptar la responsabilidad, como también el presidente podría rechazar con el Gobierno en funciones que propusiera este primer ministro.