Bulgaria establece condiciones para modificar el contrato con la rusa Gazprom sobre el suministro de gas

Archivo - Logo de Gazprom. - Stringer/dpa - Archivo

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Bulgaria ha establecido este miércoles una serie de condiciones para modificar el contrato con la empresa gasística rusa Gazprom sobre el suministro de gas en el marco de las negociaciones en plena invasión rusa de Ucrania.

"A pesar de que por el momento no hay exportaciones, las negociaciones siguen adelante. No sabemos se desarrollarán los acontecimientos, pero existe la posibilidad de reanudar las importaciones", ha aseverado el jefe de la junta de dirección de Bulgargaz, Ivan Topchiski.

"Este asunto no se ha zanjado. Estamos hablando del contrato que tenemos hasta finales de este año. Hipotéticamente, lo pueden cambiar. No daremos carpetazo mientras se cumplan las garantías y no exista riesgo para Bulgargaz ante un cambio de condiciones", ha manifestado, según informaciones del canal Nova TV.

Las exportaciones de gas por parte de Gazprom se suspendieron a finales de abril debido a la negativa del Gobierno búlgaro a proceder al pago en rublos. El pasado 31 de marzo, el presidente ruso, Vladimir Putin, firmó un decreto en el que exigía el pago en la divisa nacional.

Bulgaria, junto a Polonia, ha sido uno de los primeros países en abandonar el nuevo sistema. Según Bulgargaz, "el nuevo proceso de pago propuesto por Rusia crea graves peligros para el país".