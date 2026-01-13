Burkina Faso reorganiza el Gobierno de transición y cambia nombres de ministerios

Archivo - El presidente de transición de Burkina Faso, Ibrahim Traore - Europa Press/Contacto/Mikhail Tereshchenko

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de transición de Burkina Faso ha anunciado este martes una pequeña reorganización del gabinete que incluye el nombramiento de Defensa como "Ministerio de la Guerra", lo que supone una renovación simbólica en las instituciones pero mantiene la continuidad en los puestos clave del Ejecutivo.

El primer ministro de transición de Burkina Faso, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, sigue siendo jefe de Gobierno y continuará liderando un gabinete que ahora contará con 22 miembros, incluidas cinco mujeres, según un decreto publicado por la Presidencia burkinesa en su página web.

Los nuevos nombres están en el Ministerio de Deportes, Juventud y Empleo, que estará dirigido por Annick Lydie Zingué Ouattara; y en el de Educación Secundaria y Formación Profesional y Técnica, encabezado por Moumouni Zoungrana.

Entre los cambios más importantes está la modificación del nombre de la cartera dirigida por el general Célestin Simporé a Ministerio de Guerra y de la Defensa Patriótica. También ha cambiado el Ministerio de Función Pública y Trabajo a Ministerio de los Servidores del Pueblo, mientras que Vivienda y Urbanismo se han fusionado en el de la Construcción de la Patria.

El Ministerio de Exteriores sigue encabezado por Karamoko Jean Marie Traoré, si bien la cartera ministerial ha visto reducido su nombre, puesto que ya no aparece "la cooperación regional y los ciudadanos burkineses en el extranjero. Lo mismo ocurre con el ministro de Justicia, Edasso Rodrigue Bayala, que ya no cuenta con el sobrenombre de "Derechos Humanos".