Burnham afirma que el Reino Unido "ha perdido más de lo que ha ganado" con el Brexit

El primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, en la puerta del número 10 de Downing Street (archivo) - Ian Davidson / Zuma Press / Europa Press

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro británico, Andy Burnham, ha afirmado este sábado que el Reino Unido "ha perdido más de lo que ha ganado" desde que el país abandonó la Unión Europea (UE) en 2020, en lo que supone el último de una serie de comentarios del líder británico criticando la decisión de los últimos gobiernos conservadores por impulsarlo.

Burnham ha intervenido en la conferencia del Partido Laborista galés y ha expuesto su deseo de estrechar lazos con Bruselas, acusando al Partido Conservador de haber "quemado todos los puentes" con el bloque tras el Brexit y ha sostenido que el país debe "estar dispuesto a tomar decisiones difíciles para reducir el coste de la vida".

En este sentido, el jefe del Gobierno británico ha afirmado que espera conseguir un nuevo acuerdo con la UE la próxima semana para "reducir los precios de los alimentos", asegurando que "pondrá más dinero en los bolsillos de los exportadores británicos", según ha recogido el diario británico 'The Guardian'.

"Creo que hemos perdido más de lo que hemos ganado en los últimos diez años y, de hecho, creo que los conservadores le dieron a Gran Bretaña un Brexit más duro y severo de lo que la gente pensaba que iba a obtener cuando votaron en 2016, porque quemaron todos nuestros puentes con la UE después, así que voy a liderar como primer ministro en este tema, y voy a intentar conseguir el mejor acuerdo posible para Gales, para aquellos aquí que podrían beneficiarse", ha aseverado el primer ministro.

El inquilino de Downing Street tiene previsto reunirse con los líderes europeos en una cumbre la próxima semana y, según ha sostenido, busca alcanzar acuerdos --entre los que se incluyen medidas sobre alimentación y agricultura, comercio de derechos de emisión y un programa de movilidad juvenil-- que podrían aumentar el PIB en un 0,4%, lo que resultaría en unos 20.376 millones de euros, según el mandatario. Asimismo, ha asegurado que explorará nuevas vías para redefinir las relaciones a largo plazo con Bruselas.

Burnham ha señalado hace poco que no descarta el regreso al mercado único, a la unión aduanera o incluso "ir hasta el final" con la reincorporación a la UE. No obstante, este sábado ha puntualizado que, al fin y al cabo, la ciudadanía será "la que manda" a la hora de decidir cualquier modificación.

"Y sí, trabajaremos con la Unión Europea , como ya he dicho, pero al mismo tiempo respetaremos las líneas rojas de nuestro programa electoral y el resultado del referéndum. Ese es el espíritu que mantendré, amigos, y que seguiré impulsando", ha mantenido.

El gobierno británico ya ha hecho varios anuncios para volver a estrechar los lazos del Reino Unido con Bruselas. A principios de esta semana, el ministro del Gabinete encargado de las negociaciones con la UE, Hamish Falconer, ha afirmado que el país se mostraba abierto a negociar una aportación financiera para proyectos de infraestructuras en las regiones más desfavorecidas de la UE, siempre que se obtuviera a cambio acceso al mercado eléctrico europeo.