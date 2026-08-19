Burnham lanza un plan para acabar con el sinhogarismo en Reino Unido para Navidad

El primer ministro británico, Andy Burnham, durante una visita a Stevenage. - James Manning/PA Wire/dpa

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, ha lanzado este miércoles una campaña a nivel nacional dotada de 442 millones de libras (unos 515 millones de euros) para que todo el mundo tenga un techo en Navidad y acabar de esta forma con el sinhogarismo en las islas británicas.

"Vemos a gente durmiendo en los umbrales de las puertas y sentada fuera de las estaciones, con toda su vida en mochilas y sacos de dormir a la espalda. Y creo que la mayoría de la gente tiene la misma reacción: esto no está bien", ha señalado el dirigente británico en la presentación de su plan, en el que ha llamado a combatir la indiferencia ante este fenómeno que "antes escandalizaba pero ahora nos parece parte del paisaje".

De esta forma, ha recalcado que hay que tomar ejemplo de la lucha contra la pandemia de coronavirus cuando se sacó a gente del frío porque, "como país" se decidió tomar esa decisión y se pusieron los recursos necesarios.

Burnham ha incidido en que su compromiso es acabar con el fenómeno de las personas sintecho. "No gestionarlo, ni reducirlo, sino acabar con él. Y hoy estamos dando el primer paso para conseguirlo", ha señalado.

Del total de los fondos comprometidos, una buena parte, 102 millones de libras (casi 120 millones de euros) se han redirigido de partidas no asignadas del Ministerio de Vivienda. En todo caso, el primer ministro británico ha reconocido que el presupuesto nacional puede que no sea suficiente para acabar con este fenómeno por lo que ha llamado a que las autoridades locales y organizaciones comunitarias se sumen a la iniciativa.

"Nos dirigimos a toda la comunidad, al sector del voluntariado y al sector religioso: vamos, apoyemos esta iniciativa. Demostrémoslo de lo que es capaz Reino Unido cuando todos remamos en la misma dirección", ha declarado Burnham quien en su etapa como alcalde de Mánchester puso en marcha un plan similar para reducir el número de personas sinhogar en la ciudad.