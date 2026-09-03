Burnham y Macron acuerdan reforzar la lucha contra la migración ilegal en el canal de la Mancha

Primera visita del presidente francés, Emmanuel Macron, a Downing Street desde la llegada de Andy Burnham. - Europa Press/Contacto/Phil Lewis

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro británico, Andy Burnham, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, han acordado este jueves en su primer encuentro reforzar la lucha contra la migración ilegal a través del canal de la Mancha, donde se registra el cruce ilegal de pequeñas embarcaciones con migrantes.

"El primer ministro afirmó que la cooperación entre ambos países estaba dando claramente resultados y que los equipos operativos estaban avanzando en sus esfuerzos por reducir las cifras y disminuir el número de cruces", ha señalado Downing Street en un comunicado tras el encuentro, el primero desde el cambio de liderazgo en Reino Unido con la marcha de Keir Starmer.

En este sentido, Burnham y Macron han coincidido en señalar que ahora resulta "fundamental" ampliar este esfuerzo "a toda Europa con el fin de disuadir la migración ilegal".

Ambos han discutido la situación en Oriente Próximo, reiterando la necesidad de rebajar la tensión en el estrecho de Ormuz, donde Francia y Reino Unido pactaron hace meses desplegar una misión de acompañamiento de buques comerciales una vez cesen las hostilidades.

En cuanto a Ucrania, han discutido los próximos pasos para establecer líneas de ensamblaje locales en Ucrania para la fabricación del misil de largo alcance SCALP, que utiliza tecnología británica.

De lado de Francia, Macron ha subrayado que Londres y París "comparten una responsabilidad por el futuro del continente", incidiendo en que la relación entre ambos países es "más esencial que nunca" para lograr una Europa "más fuerte, más soberana y más segura".