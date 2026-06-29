Burnham propone la mayor descentralización del poder en Reino Unido para impulsar el desarrollo territorial

Andy Burnham, candidato a liderar el Partido Laborista y a suceder a Keir Starmer como primer ministro británico. - Europa Press/Contacto/Ioannis Alexopoulos

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Andy Burnham, candidato a liderar el Partido Laborista y a suceder a Keir Starmer como primer ministro británico, ha señalado este lunes que aspira a descentralizar el poder político en Reino Unido y acercar Westminster a los territorios para, de esta forma, promover el desarrollo económico de "todos los códigos postales" británicos, tras denunciar una cultura demasiado centralista y secuestrada por los intereses de los partidos políticos.

En su primer gran discurso desde que dio el paso de presentarse al proceso interno en el seno del laborismo tras la dimisión de Starmer, Burnham ha presentado su modelo político marcado por la voluntad de poner en marcha el "mayor reequilibrio de poder" que ha visto Reino Unido, entendiendo que es momento de que Whitehall, sede del Gobierno británico, "acepte que el crecimiento no puede ordenarse desde arriba".

"Solo puede cultivarse desde abajo. Surge de tener el poder a nivel local para marcar una diferencia real", ha indicado tras afear que durante la última década, tras el referéndum del Brexit, el país dedica "demasiado tiempo a discutir y no el suficiente a actuar" y señalar al centralismo como origen de los desequilibrios económicos en Reino Unido.

"Si los ayuntamientos ni siquiera pueden reparar los baches de las carreteras, ¿qué posibilidades tienen de impulsar grandes proyectos de regeneración urbana que estimulen el crecimiento económico?", se ha preguntado, reiterando su intención de ofrecer nuevas oportunidades para ampliar la descentralización en Escocia, Gales e Irlanda del Norte, "llevando el poder aún más cerca del territorio".

En este sentido, ha indicado que la oficina 'Número 10 Norte', en referencia a Downing Street y con sede en la ciudad de Mánchester, "será el centro neurálgico de un Reino Unido reconfigurado". Según ha expuesto, será la entidad que vehicule "la redistribución del poder y los recursos en todo Reino Unido". "Coordinará todas las partes del Gobierno, a nivel nacional y local, para acordar una estrategia económica a largo plazo y ayudar a todos los territorios a fijar nuevas ambiciones de crecimiento", ha señalado.

Burnham, principal favorito a suceder a Starmer en las primarias laboristas, proceso que puede culminar el próximo 17 de julio, ha puesto de ejemplo el sistema alemán de 'lander' insistiendo en la necesidad de una colaboración con las regiones, que piloten su propio modelo, generen empleo y fijen población, elevando el poder adquisitivo en todo el país con el horizonte de diez años.

"Los días en que Whitehall luchaba contra la descentralización del poder hacia las regiones y naciones han terminado. Para siempre. He pasado diez años luchando contra la maquinaria de Whitehall, bloqueando el progreso de este lugar. El progreso de la gente", ha incidido, en un discurso en el que ha llamado a "no dejarlo todo en manos del mercado" y ha defendido "intervenir públicamente cuando sea necesario".

En todo caso, ha rechazado que esta visión de redistribución del poder vaya en detrimento de Londres, insistiendo en que la actual tendencia "es mala para todos los lugares". "Es mala para Londres y el sureste. Todo el país sufre cuando las regiones y las naciones no alcanzan su potencial y los londinenses se quedan con una economía sobrecalentada y un mercado de la vivienda saturado", ha argumentado.

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

Como eje de su modelo, el ex alcalde de Mánchester ha incidido en que las personas cuenten con la seguridad de "un buen hogar y un buen empleo", "para que puedan ser lo más productivas posible, con buena movilidad y la capacidad de costear lo básico".

"No hemos estado dando a la gente esta estabilidad, esta capacidad de progresar en la vida, y es hora de hacerlo y de devolver la aspiración de la clase trabajadora, la posibilidad de que alguien que crezca aquí pueda llegar a ser todo lo que es capaz de ser", ha recalcado.

Burnham ha puesto así el acento en la construcción de vivienda pública "en todas las partes del país" partiendo de una política de "la vivienda primero". "Todo empieza con un buen hogar. Y este país, por fin, tiene que ponerlo en lo más alto de su lista de prioridades", ha asegurado, para enfatizar la necesidad de impulsar el comercio local en las comunidades británicas.

"En lugar de ser un símbolo de decadencia, ¿no deberíamos convertir nuestras calles principales en el nuevo símbolo del renacimiento de Reino Unido?", ha indicado, en referencia a las vías comerciales que atraviesan la mayoría de ciudades británicas.

De esta forma, se ha propuesto en un plazo de diez años revertir un modelo económico que "desde mediados del siglo XX, no ha estado construido pensando en la gente común". "Ha dado más a quienes ya tenían más y ha dejado a la gente pagando de más por lo básico", ha criticado.

Y tras poner de ejemplo movimientos cooperativos históricos en Reino Unido, Burnham ha subrayado la necesidad de llevar el crecimiento económico a "todos los códigos postales": "Imaginemos un crecimiento de calidad en cada código postal y esperanza en cada corazón. Pues bien, dejemos de imaginarlo: hagámoslo realidad", ha resumido en la conclusión de su discurso.