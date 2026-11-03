Burnham rechaza haber propuesto a la UE restaurar la libre circulación con Reino Unido

Archivo - El primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham. - Jonathan Brady/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro británico, Andy Burnham, ha rechazado este martes haber propuesto a la Unión Europea restaurar la libre circulación de ciudadanos entre Reino Unido y el bloque comunitario y ha insistido en que la decisión última sobre esta cuestión recaerá sobre la población del país.

A medida que varios antiguos altos cargos del Gobierno muestran su preocupación por la posibilidad de que Reino Unido vuelva a incluirse en el seno del bloque como miembro del pleno derecho, o que pase a formar parte del mercado común o del espacio Schengen, Burnham ha asegurado que no hay nada sobre la mesa.

En una entrevista con la cadena ITV, el 'premier' ha asegurado que los que busca es una "conversación honesta" sobre cómo abandonar la UE ha afectado la migración y ha afirmado que "lo que se ha conseguido con estas políticas es sustituir a unos migrantes, antes europeos, por otros procedentes de otros países".

"No he propuesto que vuelva la libertad de circulación. Creo que lo que debemos es tener una conversación honesta con la población sobre cómo la migración ha cambiado desde el Brexit", ha apuntado.

Así, ha indicado que la próxima cumbre de la UE permitirá consolidar un acuerdo sobre alimentos, bebidas y emisiones, así como un posible pacto sobre la movilidad de los jóvenes.

Asimismo, las conversaciones se centrarán en cómo Reino Unido podría lograr un acuerdo estable a largo plazo con la UE, manteniendo todas las opciones sobre la mesa. Se ha distribuido un borrador entre los 27 Estados miembros de la UE, lo que sugiere que un acuerdo definitivo está cerca, tal y como ha indicado el diario 'The Guardian'.

Las autoridades británicas estarían dispuestas de esta manera a destinar hasta 450 millones de libras al año (unos 539 millones de euros) para ofrecer tarifas universitarias reducidas a los estudiantes de la UE, siempre que Bruselas permitiera a Reino Unido participar en su programa industrial conocido como Made in Europe.

Burnham ha insistido, no obstante, en que considera que la percepción pública respecto a la pertenencia a la UE ha cambiado, si bien ha reafirmado que no pretende "adelantarse a la opinión pública". "La ciudadanía debe tener la última palabra en todo lo que ocurra con el Brexit", ha añadido.