Burnham reitera el compromiso de que Reino Unido alcance la neutralidad en las emisiones de carbón en 2050

El primer ministro británico, Andy Burnham, durante un acto en Liverpool. - Justin Tang / Zuma Press / Europa Press

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, ha reiterado el compromiso de que su país alcance la neutralidad en las emisiones de carbón para el año 2050, siguiendo la agenda 'verde' acordada por ejecutivos anteriores, algo que puede chocar con algunos de sus objetivos en el marco de su meta de reindustrializar el país.

"Estoy decidido a que cumplamos el compromiso por el que el Partido Laborista fue elegido y alcancemos las emisiones netas cero para 2050. Quiero que Reino Unido vuelva a creer en sí misma", ha señalado el dirigente británico en un artículo en el diario 'The Guardian' en el que deja por escrito su compromiso con las políticas climáticas.

De esta forma ha incidido en que las altas temperaturas registradas en Reino Unido este verano, así como la propagación de los incendios, ha dejado de manifiesto que el clima cambiante "es una gran preocupación para muchos británicos". "Acabamos de salir del verano más caluroso jamás registrado", ha apuntado.

Burnham ha recalcado que la crisis climática "no es una amenaza lejana" a Reino Unido. "Está aquí y ya forma parte de nuestras vidas. El pueblo británico ya no está aislado de sus consecuencias y tampoco quiere quedar al margen de las soluciones", ha señalado.

Respecto a su proyecto de descentralizar el poder y dejar más decisiones en manos de los territorios británicos, Burnham ha considerado que la cuestión climática plantea "un enorme desafío, pero también una enorme oportunidad" y ha puesto como ejemplo proyectos de "energía comunitaria" que impulsan la economía local y consiguen que "los beneficios permanezcan cerca de casa".

"Estos proyectos funcionan y queremos extenderlos a todo el país. En los próximos años, tendremos que cambiar nuestra manera de desplazarnos, de construir viviendas y de producir energía. Desde hace mucho tiempo considero que la transición ecológica es la mejor oportunidad que tendremos para volver a industrializar Reino Unido", ha subrayado.