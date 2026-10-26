Burnham renuncia a la vuelta de Reino Unido a la UE esta legislatura pero admite que le gustaría verla "durante su vida"

El primer ministro británico, Andy Burnham, en la sede gubernamental. - Martyn Wheatley / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, ha señalado este lunes que no impulsará la vuelta del país a la Unión Europea durante la actual legislatura, incidiendo en que respetará las "lineas rojas" del Partido Laborista y no propondrá un nuevo referéndum, si bien ha admitido que la reintegración europea es un proceso que le gustaría ver "a lo largo de su vida".

"Tenemos una década de experiencia y, ahora que echamos la vista atrás al Brexit, no creo que haya resultado como la gente decía que lo haría en aquel momento. El Brexit ha sido más duro de lo que se propuso durante la campaña del referéndum, ha debilitado nuestra economía y también ha reducido nuestro control sobre la inmigración", ha afirmado el dirigente británico en una entrevista en la cadena ITV.

En todo caso, Burnham ha señalado que no propone volver a la Unión Europea. "No durante esta legislatura. Estamos muy lejos de eso en este momento", ha indicado en una conversación, en la que, no obstante, ha insistido en la idea de que Londres negocie una serie de "medidas prácticas" para que el acuerdo con Bruselas "funcione mejor" que actualmente.

De esta forma, ha rechazado que vaya a plantear un nuevo referéndum para aprobar la vuelta al bloque comunitario incidiendo en que la votación ya se produjo y "el 52% del país votó a favor de salir". "No estoy proponiendo ningún cambio durante esta legislatura. No voy a apartarme de las líneas rojas que figuraban en el programa electoral del Partido Laborista", ha agregado.

"Lo que sí puedo hacer es adoptar medidas prácticas para mejorar el funcionamiento de los acuerdos, así que habrá una cumbre entre Reino Unido y la UE", ha indicado, de cara a la reunión prevista en noviembre en Bruselas y en la que Burnham plantea llevar fórmulas para potenciar las relaciones con sus antiguos socios europeos incidiendo en que la situación actual se rige por un acuerdo que "no es lo bastante bueno" para Reino Unido.

En todo caso, al ser preguntado por su opinión personal respecto a la reintegración europea, Burnham ha reconocido que le gustaría "en lo que queda de vida". "Pero no voy a adelantarme a la opinión pública. No voy a imponer mis propias opiniones en este asunto, hay que asegurarse de que el pueblo británico, sea quien tenga el control de todo el proceso", ha explicado.

Entre los argumentos para buscar un nuevo acercamiento a la UE, el 'premier' británico ha esgrimido las dificultades con las que se enfrentan empresas que exportan a la UE, incluyendo alimentos. "Tiene que realizar una gran cantidad de trámites burocráticos. A menudo, eso significa que sus productos se quedan dentro de un camión o de un contenedor en uno de nuestros puertos", ha señalado.

Igualmente, respecto al control de la migración, ha cuestionado la utilidad del Brexit, incidiendo en que ahora el país registra "migración permanente y de larga duración", frente a lo que antes ha descrito como "la libre circulación de personas" en el marco de la pertenencia al bloque.

"Tenemos el tipo de inmigración equivocado. Antes había una especie de puerta giratoria: la gente venía, se quedaba dos o tres años y después regresaba a su país. Eso ha cambiado, y creo que debemos ser sinceros sobre todas estas cuestiones", ha añadido.