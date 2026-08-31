Los buzos podrían llegar al casco del ferry hundido en Chipre este martes

Ambulancias en el puerto de Kirenia/Girne, en la República Turca del Norte de Chipre tras el naufragio de un ferry - GOBIERNO DE LA REPÚBLICA TURCA DEL NORTE DE CHIPRE

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro turcochipriota, Ünal Üstel, ha anunciado este lunes que ha zarpado desde Çanakkale, en Turquía, un barco especializado con buzos para intentar llegar a las personas que presumiblemente continúan dentro del ferry catamarán 'Filo Jet' hundido el domingo al norte de la isla de Chipre. En el barco había 267 personas a bordo y 20 continúan desaparecidas, mientras que ocho han fallecido.

"Esperamos llegar en la tarde de mañana al barco, que se encuentra a una profundidad de 514 metros", ha apuntado Üstel en declaraciones recogidas por la prensa turcochipriota.

El buque turco tiene capacidad para realizar operaciones a hasta 1.000 metros de profundidad, por lo que podría alcanzar sin problemas la profundidad a la que se encuentra el 'Filo Jet'.

Üstel ha destacado la movilización de las fuerzas de seguridad, del contingente militar turco que mantiene Turquía en el norte de la isla y el envío de recursos adicionales desde Turquía.

En cuanto a las víctimas mortales, el dirigente turcochipriota ha explicado que ya ha comenzado la entrega de los restos a las familias de los fallecidos, cuyas identidades han sido ya publicadas. Todos ellos son ciudadanos turcos. En cuanto a los 20 desaparecidos, también se han publicado los nombres y se trata de 18 ciudadanos turcos y dos turcochipriotas.

Los heridos fueron trasladados al Hospital Doctor Akçiçek de Kirenia, Girne en turco, al Hospital Etsatal Burhan Nalbantoglu de Lefkosa y al Hospital de Oriente Próximo.

Este mismo lunes se ha informado de la detención de nueve personas por su presunta responsabilidad en el incidente mientras continúa abierta la investigación.

El barco realizaba una ruta entre la ciudad turcochipriota de Kirenia hasta la localidad de Mersin, en el sur de Turquía. Entre las personas que viajaban a bordo se encontraban 259 pasajeros y ocho miembros de la tripulación.

El incidente tuvo lugar poco después de la salida del buque, cuando empezó a hacer agua y finalmente volcó y se hundió. Las primeras pesquisas apuntan a que el buque, operado por la empresa Filo Denizcilik, sufrió una ruptura en el casco. Hasta la fecha, han sido rescatadas con vida 239 personas.

Chipre está dividido en dos desde que en 1974 el Ejército turco ocupara la parte norte --el 36,2 por ciento de su territorio-- tras un golpe de Estado instigado por la junta militar en el poder en Grecia y ante el temor a que la isla se uniera a este último país.

En 1983, los turcochipriotas proclamaron la República Turca del Norte de Chipre, reconocida únicamente por Ankara, que mantiene ahí a unos 35.000 militares. Los numerosos esfuerzos dirigidos por la ONU a lo largo de las décadas para reunificar la isla del Mediterráneo oriental sobre la base de una federación bizonal han fracasado hasta ahora.