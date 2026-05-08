La cadena ABC se revuelve contra Trump y acusa al Gobierno de EEUU de atacar su libertad de expresión

Archivo - Los Obama visitan The View en 2012 - Europa Press/Contacto/Allan Tannenbaum - Archivo

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

La cadena de televisión estadounidense ABC News ha acusado al Gobierno de Estados Unidos de atacar su derecho constitucional a la libertad de expresión sobre una cuestión del reparto de tiempo de candidatos políticos en sus apariciones en The View, uno de los talk shows más seguidos de todo el país.

La cadena ABC ha seguido hasta ahora una línea más o menos sumisa con Trump hasta que el pasado 19 de febrero el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y uno de los mayores acólitos del presidente, Brendan Carr, anunció una investigación al programa creado en 1997 por uno de los grandes nombres de la televisión norteamericana, Barbara Walters, y que cuenta entre sus presentadoras principales a la actriz Whoopi Goldberg.

La queja de la cadena ABC, enviada por una de sus filiales en Houston (Texas) y publicada por obligación por la FCC en su web, ha revelado el alcance de una investigación que exigía a la cadena documentos e información sobre sus operaciones y su enfoque editorial.

"Es imperativo que la Comisión actúe con rapidez para garantizar a las emisoras que mantendrá sus estándares, establecidos desde hace mucho tiempo, que protegen su criterio periodístico de buena fe al incluir a candidatos políticos en la programación informativa", ha indicado la cadena estadounidense en su queja.

Carr ha acusado a las tres cadenas más antiguas del país (ABC, NBC y CBS) de exhibir un sesgo liberal que podría contravenir los estándares de interés público, lo que ha provocado una fuerte reacción en contra de la oposición demócrata e incluso de algunos republicanos.