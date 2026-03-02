La cadena de televisión rusa RT denuncia "daños" en su oficina por los ataques de EEUU e Israel contra Irán

Archivo - Imagen de archivo del logo de la cadena de televisión rusa RT. - Europa Press/Contacto/Ahmed Fesal Bayaa - Archivo

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La cadena de televisión rusa RT ha denunciado este lunes "daños" en su oficina de Teherán, la capital Irán, por los ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel en el marco de la ofensiva sorpresa lanzada el sábado contra el país de Oriente Próximo y que ha suscitado ataques iraníes en respuesta.

El propio medio de comunicación ha indicado en un comunicado que, si bien todo el personal se encuentra a salvo, la oficina "ha resultado parcialmente dañada por los bombardeos israelíes y estadounidenses".

Por su parte, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajarova, ha instado a las organizaciones internacionales a reaccionar a los daños sufridos por la cadena. "¡¿Quizás todas estas agencias de protección de periodistas que han surgido en las últimas décadas finalmente deberían despertar y escribir al menos unas líneas?!", ha subrayado, según un mensaje difundido a través de Telegram.

Estados Unidos lanzó el sábado una ofensiva sorpresa junto a Israel para forzar un cambio de gobierno en Teherán, una operación que ha acabado con la vida del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei. De momento, el balance de muertos a causa de la ofensiva militar conjunta ha ascendido a más de 550, según ha confirmado este lunes la Media Luna Roja Iraní, que ha afirmado que más de un centenar de ciudades han sido alcanzadas por estos bombardeos.