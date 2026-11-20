Archivo - El ex presidente y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, en Taipéi, Taiwán - Vernon Yuen / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El fiscal general de California, Rob Bonta, ha emitido este jueves una citación de investigación contra el fabricante estadounidense de semiconductores Nvidia por el escándalo en torno a la relación extramatrimonial de su ex consejero delegado, Jensen Huang, con una presunta espía china.

Según ha informado el Departamento de Justicia de California en un comunicado, la citación busca esclarecer si las actuaciones de Nvidia o de su antiguo máximo ejecutivo derivaron en la transferencia de chips avanzados o información confidencial a China, así como determinar si la empresa "engañó a los inversores y al público" sobre estos riesgos vulnerando la legislación californiana sobre valores corporativos.

"La conducta de Nvidia y de su ex consejero delegado levanta serias señales de alarma, incluidas las formas en que la empresa pudo haber inducido a error a los inversores", ha advertido Bonta, subrayando que aunque la multinacional se encuentra inmersa en "una compleja situación transnacional", el principio fundamental de la ley es claro: "Las empresas no pueden engañar a sus inversores".

Además, esta decisión llega en una jornada en la que el Congreso de Estados Unidos ha desclasificado documentos que revelan la aprobación oficial de ventas de cerca de 880.000 chips de inteligencia artificial (IA) a empresas chinas vinculadas al ámbito militar.

ENVÍO DE CHIPS A EMPRESAS COMO ALIBABA, TENCENT O BYD

El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos --presidido por el republicano Brian Mast-- ha hecho públicos este jueves registros de la Oficina de Industria y Seguridad (BIS, por sus siglas en inglés) del Departamento de Comercio que recogen solicitudes de Nvidia y AMD para vender 3,4 millones de circuitos integrados avanzados a China hasta mayo de 2026, de los cuales se autorizó la exportación de 879.868 unidades.

Entre las operaciones aprobadas figuran envíos destinados a compañías designadas por el Departamento de Defensa estadounidense como empresas militares chinas, incluyendo 75.000 chips para Alibaba, 150.000 para Tencent, 43.000 para Baidu y 4.000 para BYD, además de una solicitud adicional de Nvidia en diciembre de 2025 para exportar 445.000 procesadores H200 a Tencent.

Tras la divulgación de estos documentos, el principal demócrata del comité, Gregory Meeks, ha denunciado que la gestión de los controles de exportación por parte de la Administración Trump "ha puesto en riesgo nuestra seguridad nacional y nuestra ventaja tecnológica" al aprobar licencias para chips avanzados "con escaso escrutinio", por lo que ha reclamado audiencias públicas con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y el subsecretario de la BIS, Jeffrey Kessler.

Estas investigaciones estatales y legislativas se producen tras la dimisión la semana pasada de Jensen Huang al conocerse al menos tres relaciones extramatrimoniales --una de ellas con Alice Huang, vigilada por los servicios de inteligencia estadounidenses por sus presuntos vínculos con Pekín--, un caso por el que el exdirectivo comparecerá voluntariamente ante tres comités de la Cámara Baja el próximo 1 de diciembre, seguido al día siguiente por el asesor jurídico de la compañía, Tim Teter.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este jueves de "tragedia" la salida de Huang, actualmente sustituido de forma interina por la directora financiera Colette Kress, y restó trascendencia a las sospechas de espionaje en una entrevista con la cadena Fox News, en la que elogió al directivo como "un hombre brillante" y aseguró no haber recibido ningún informe que apunte a una amenaza para la seguridad nacional.