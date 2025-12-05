La Cámara Baja del Parlamento de Alemania aprueba la ley para el nuevo servicio militar

Archivo - Una bandera de Alemania en el Reichstag, sede del Parlamento (archivo) - Europa Press/Contacto/Michael Kuenne - Archivo

BERLÍN 5 Dic. (DPA/EP) -

La Cámara Baja del Parlamento de Alemania, el Bundestag, ha aprobado este viernes la ley para el nuevo servicio militar, un proyecto presentado por el Gobierno integrado por conservadores y socialdemócratas que contempla exámenes médicos obligatorios a varones jóvenes y la reintroducción del registro militar, que seguirá siendo voluntario.

La votación se ha saldado con 323 votos a favor, 272 en contra y una abstención, después de que el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, pidiera el apoyo del Bundestag argumentando que la libertad de expresión, la libertad de manifestación, la libertad religiosa y el Estado "no se protegen por sí solos". "Eso deben hacerlo las personas que están dispuestas a defenderlos, y no las que se quedan detrás de la valla del jardín esperando a que otros lo hagan", afirmó.

El nuevo servicio militar comenzará en enero y tendrá una duración mínima de seis meses y una remuneración mínima de 2.600 euros brutos al mes, con incentivos adicionales para compromisos más largos a partir de doce meses, según ha informado la agencia alemana de noticias DPA, que ha agregado que el Bundestag sopesará ahora si se instaura el servicio militar obligatorio si se incumplen los objetivos de reclutamiento.

Así, a partir de 2026 todos los jóvenes, hombres y mujeres, nacidos a partir de 2008 recibirán un cuestionario personal en el que se les preguntará también por su motivación para realizar el servicio militar. Los hombres deben responderlo, mientras que las mujeres pueden hacerlo, ya que la Constitución no prevé el servicio militar obligatorio para las mujeres.

Por otra parte, el examen médico volverá a ser obligatorio para todos los hombres nacidos a partir del 1 de enero de 2008, si bien esta medida no entrará en vigor en la práctica hasta más adelante. La Cámara Alta del Parlamento, conocida como Bundesrat, tiene previsto examinar la ley antes de Navidad.

A finales de octubre, según datos oficiales, el Ejército alemán contaba con 184.242 soldados en activo, entre ellos 12.062 voluntarios. Las cifras han vuelto a aumentar por primera vez este año. Sin embargo, según los nuevos objetivos de la OTAN, Alemania necesita 460.000 soldados en caso de emergencia, entre ellos 260.000 hombres y mujeres en las tropas activas.

El servicio militar obligatorio se suspendió en Alemania en 2011 después de 55 años, cuando además se disolvieron las estructuras para el servicio militar obligatorio. En respuesta a la decisión del Bundestag han sido convocadas marchas en varias ciudades, entre ellas la capital, Berlín, Hamburgo, Dusseldorf, Dresde y Múnich, bajo una convocatoria de 'Huelga escolar contra el servicio militar obligatorio'.