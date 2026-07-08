La Cámara Baja del Parlamento de Irlanda veta la importación de bienes procedentes de asentamientos israelíes

Archivo - Parlamento de Irlanda - PARLAMENTO DE IRLANDA - Archivo

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Cámara Baja del Parlamento de Irlanda (Dáil Éireann) ha aprobado este miércoles un proyecto de ley que prohíbe la importación de bienes y productos israelíes de asentamientos en los Territorios Palestinos Ocupados, por lo que se ha convertido en el primer país de la Unión Europea en adoptar este tipo de veto.

La medida, respaldada por el Gobierno tras su aprobación el pasado mes de mayo, pasará la semana que viene al Senado y, en caso de que reciba el respaldo de la Cámara Alta, será ratificada, según informaciones de la cadena de televisión RTÉ.

Si finalmente el Proyecto de Ley de Asentamientos Israelíes (Prohibición de Importación de Productos) entra en vigor próximamente, la importación a Irlanda de mercancías procedentes de los asentamientos israelíes constituirá un delito tipificado en el artículo 14 de la Ley de Aduanas.

El proyecto de ley original incluía la prohibición tanto de bienes como de servicios. Aunque una comisión parlamentaria recomendó su inclusión, el Gobierno ha declarado finalmente que, según su asesoramiento legal, esto supondría un riesgo demasiado elevado que podría provocar apelaciones.

Esta cuestión ha provocado repetidos enfrentamientos entre la coalición y la oposición, cuya mayoría considera que el proyecto de ley será ineficaz a menos que incluya tanto bienes como servicios.