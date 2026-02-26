La Cámara de Diputados brasileña da luz verde al acuerdo entre la UE y Mercosur

Archivo - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva - Tânia Rêgo/Agencia Brazil/dpa - Archivo

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Diputados de Brasil ha aprobado este miércoles el acuerdo entre la Unión Europea y el bloque comercial del Mercosur (que conforma junto a Uruguay, Paraguay y Argentina), enviando así al Senado un proyecto que los Congresos de sus socios sudamericanos no han ratificado hasta el momento.

Un día después de que la representación brasileña en el Parlamento del bloque le diera luz verde, la Cámara baja de la mayor potencia del subcontinente ha aprobado el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea en una votación en la que sólo la alianza izquierdista PSOL-REDE, que ocupa 15 de los 513 escaños, según ha recogido la Agencia Brasil de noticias.

El compromiso, que establece una zona de libre comercio con más de 720 millones de habitantes, implica una reducción arancelaria en el Mercosur sobre los productos de la UE del 91% en 15 años y una rebaja del 95% en 12 años a los gravámenes impuestos por Bruselas a las importaciones del bloque sudamericano.

Con todo, el proceso parlamentario transcurre en paralelo al del decreto sobre las salvaguardias, instrumentos que, dentro del acuerdo, prevén mecanismos para proteger a los productores nacionales, por ejemplo, en caso de aumentos repentinos y elevados en las importaciones o de sanciones sobre las exportaciones por parte de organismos europeos.

Esta posibilidad ganó relevancia a raíz de que la Eurocámara aprobara a finales de 2025 normas más estrictas para las importaciones agrícolas relacionadas con el acuerdo con el Mercosur, y su hipotética aplicación está vinculada a posibles perjuicios graves a los productores europeos derivados del acuerdo comercial.

Algunas de las posibles salvaguardias implicarían establecer cuotas de importación, suspender la reducción arancelaria prevista en el acuerdo o restablecer el nivel impositivo anterior a la entrada en vigor del tratado.

EL VICEPRESIDENTE: "SIEMPRE EXISTE PREOCUPACIÓN EN ALGUNOS SECTORES"

Sobre este asunto, el vicepresidente y ministro de Desarrollo, Industria y Comercio brasileño, Geraldo Alckmin, ha declarado este mismo miércoles que el decreto brasileño sobre salvaguardias será enviado a la Casa Civil --similar al gabinete de la Presidencia--, donde se someterá a análisis jurídico antes de su publicación.

"Siempre existe preocupación en algunos sectores. Por eso, hoy presentamos la propuesta, para su revisión por los ministerios, del decreto de salvaguardias", ha señalado el vicepresidente en declaraciones recogidas por la propia Agencia Brasil al término de un encuentro con el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, y el diputado Marcos Pereira, ponente del proyecto de ley que ratifica el acuerdo entre los bloques europeo y sudamericano.

Ahora, la Casa Civil estudiará el decreto de salvaguardas, que podrá consultar con otras carteras, como Hacienda, antes de enviar el texto para su firma al presidente del país, Luiz Inácio Lula da Silva, y mientras pende también que el Senado apruebe la ratificación del acuerdo.