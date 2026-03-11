La Cámara de Diputados de México rechaza la reforma electoral de la presidenta Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum - Europa Press/Contacto/Luis Barron

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Diputados de México ha rechazado este miércoles un proyecto de ley para reformar la ley electoral, al no obtener la mayoría calificada necesaria para su aprobación, lo que supone la primera derrota de la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, en la cámara baja.

La iniciativa impulsada por Sheinbaum ha obtenido 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención, 75 apoyos menos de los 334 necesarios para la aprobación de una reforma constitucional.

El proyecto de ley incluía una serie de modificaciones, entre ellas el recorte de la financiación pública para autoridades electorales y partidos políticos en un 25%; la eliminación de 32 senadores y cambios en las reglas para elegir a los diputados por representación proporcional en la Cámara Baja, además de prohibir la reelección consecutiva en el cargo.

Los opositores a la reforma --entre los que se encuentran el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aliados del partido en el Gobierno-- han argumentado que los cambios en el sistema de representación proporcional suponen un riesgo particular para el sistema democrático, al ayudar al oficialista de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a reforzar su dominante posición en la políticia mexicana.

La derrota del proyecto de ley no ha supuesto ninguna sorpresa, dado que en las últimas semanas el PT y el PVEM habían dejado claro que no lo respaldarían, mientras que la formación de Sheinbaum no cuenta con la mayoría de dos tercios necesaria para aprobar cambios de este tipo. En este sentido, el líder de Morena en la cámara baja, Ricardo Monreal, ha afirmado en declaraciones a la prensa antes del debate parlamentario que "no lograremos una mayoría cualificada, y yo no soy ni mago ni alquimista, soy realista".