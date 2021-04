Cámara de Representantes de EEUU abre una investigación sobre Gaetz tras acusaciones de conducta sexual inapropiadas

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un Comité de Ética de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos ha abierto este viernes una investigación sobre el congresista republicano, Matt Gaetz, por las acusaciones que lo relacionan con conducta sexual inapropiada, uso de drogas ilícitas, violaciones de la financiación de la campaña y otras posibles violaciones de la ley federal y de las normas de la Cámara.

"El comité está al tanto de las acusaciones publicadas sobre el representante Matt Gaetz, las cuales, violan el reglamento de la Cámara de Representantes, las leyes u otras normas de conducta", ha manifestado el responsable de este comité, Ted Deutch, según recoge CNN.

Matt Gaetz, el destacado aliado del expresidente Donald Trump, está siendo investigado, además, por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por mantener un encuentro sexual inapropiado con una menor de edad.

Este mismo comité, también ha anunciado que ha abierto otra investigación sobre el representante republicano por Nueva York, Tom Reed, quien anunció hace unas semanas que no se presentará a la reelección en 2022 después de que se hiciera pública una acusación sobre acoso sexual en su contra, según recoge Bloomberg.

Gaetz ha negado estas acusaciones y ha dicho en el periódico 'Washington Examiner' que "nunca, nunca he pagado por sexo, y segundo, como hombre adulto, no me he acostado con una joven de 17 años".