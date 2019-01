La Cámara de Representantes anuncia que analizará la investigación del FBI contra Trump

Publicado 13/01/2019 4:50:15 CET

WASHINGTON, 13 Ene. (Reuters/EP) -

Un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos analizará las informaciones publicadas que afirman que el FBI investigó si el presidente norteamericano, Donald Trump, había estado trabajando para asegurar los intereses de Rusia, según ha anunciado el presidente del panel democrático de la Cámara este sábado.

El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jerrold Nadler, ha asegurado que su panel "tomará las medidas necesarias para entender mejor tanto las acciones del presidente como la reacción del FBI al respecto", durante las próximas semanas. También ha afirmado que los parlamentarios intentarán proteger a los investigadores del FBI de los ataques del presidente.

"No tenemos ningún motivo para dudar de la seriedad o la profesionalidad del FBI, al contrario de lo que pudo manifestar el presidente de Estados Unidos al reaccionar a esta historia", ha añadido Nadler.

Horas antes, Trump ha descargado su ira contra el FBI tras conocer que la agencia llegó a investigarle bajo la sospecha de que estaba cumpliendo las órdenes del Gobierno ruso cuando decidió despedir en mayo de 2017 al entonces director de la organización, James Comey, según han informado múltiples fuentes cercanas al proceso al 'New York Times'.

Trump ha calificado a Comey como un "poli corrupto" y un "completo inmoral" al que "todo el mundo quería despedir", según ha escrito en su cuenta de Twitter. Asimismo, condenó la investigación "sin motivos ni pruebas" que realizó el FBI.

"He sido más duro con Rusia que (los expresidentes) Obama, Bush o Clinton. Tal vez más duro que ningún otro presidente", ha añadido Trump antes de puntualizar que "llevarse bien con Rusia es bueno, no es malo". "Espero que algún día restauremos nuestras buenas relaciones con Rusia", ha añadido.

Aunque se desconocen más detalles de la investigación, que se ha incorporado a las pesquisas generales que está desarrollando el investigador especial Robert Mueller sobre la posible conspiración entre la actual administración y el Gobierno ruso, se trata de la primera vez que se tiene constancia de que las agencias estadounidenses consideraron a Trump, ya presidente, como una amenaza para la seguridad nacional.

El ex abogado principal del FBI, James A. Baker, ha explicado al diario que el FBI comenzó la investigación tras concluir que el despido de Comey podría haberse tratado de un esfuerzo para obstaculizar la investigación de Mueller. "Y, más aún, para obstaculizar nuestra capacidad para comprender qué habían hecho los rusos, y ahí residía la amenaza a la seguridad nacional", ha puntualizado.

El abogado de Trump y ex alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, ha minimizado la importancia de la investigación. "Si no han conseguido nada en un año y medio significa que no hay nada", ha declarado al diario, aunque reconoció que desconocía los detalles de la misma.

Las fuentes del FBI han querido subrayar que esta investigación nunca tuvo naturaleza criminal, sino que fue desarrollada por su sección de contrainteligencia, con la diferencia de que estos casos no acaban en los tribunales sino en manos de las agencias de inteligencia especializadas como la CIA, o bien en las de personas especiales como el investigador Mueller.

A pesar de las reticencias iniciales a la hora de abrir la investigación, el FBI decidió finalmente ponerse manos a la obra después de que Trump declarara ante diplomáticos rusos que "había despedido a Comey por estar como una cabra" y por la "gran presión" a la que el mandatario estaba sometido por la investigación sobre Rusia. "Me la he quitado de encima", declaró ante los diplomáticos en el Despacho Oval poco después del despido de Comey.