La Cámara de Representantes de EEUU aprueba la creación de un comité que investigue el asalto al Capitolio

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado este miércoles el proyecto presentado por el Partido Demócrata para la creación de un comité bipartidista que investigue el asalto al Capitolio que llevaron a cabo los simpatizantes del expresidente Donald Trump el pasado 6 de enero.

La resolución ha salido adelante por 222 votos a favor y 190 en contra, con el aval de la bancada demócrata y al apoyo de dos representantes republicanos, entre ellos Liz Cheney, quien en mayo fue expulsada del liderazgo del partido en la cámara por sus críticas hacia Trump y su apoyo al 'impeachment' por ese episodio.

"Ese día, 6 de enero, fue uno de los días más oscuros en la historia de Estados Unidos", ha recordado antes de que diera inicio la votación la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. La turba, ha dicho, pretendía bloquear el traspaso pacífico de poder, "piedra angular de la democracia estadounidense".

La comisión, que no necesita el aval del Senado ni la firma de presidente, Joe Biden, para comenzar sus investigaciones, estará formada por trece representantes de la cámara baja, ocho de los cuales serán nombrados por Pelosi y otros cinco, previa consulta con el líder de la minoría, Kevin McCarthy.

El intento anterior de los demócratas por crear una comisión que investigara lo ocurrido aquel día en la sede del Congreso ya fue tumbado en mayo, después de no obtener los apoyos republicanos suficientes en el Senado, quienes acabaron bloqueando un proyecto de ley para formar un panel independiente --inspirado en el que se puso en marcha tras el 11-S--para llevar a cabo la investigación.

"Es una segunda mejor opción. Hubiera preferido más el primer proyecto de ley que votamos, que hubiera sido una comisión al estilo del 11 de septiembre", pero "es importante porque el pueblo estadounidense necesita tener una comprensión clara de lo que sucedió ese día para que no vuelva a suceder", ha valorado la demócrata por Michigan Elissa Slotkin.

Por su parte, el otro republicano que ha votado a favor, Adam Kinzinger, ha reconocido que no es su opción "predilecta", pero, señala, no se puede "seguir fingiendo que el 6 de enero no sucedió".

Sin embargo, para el resto de compañeros de su partido, esta comisión no es más que un "instrumento de Pelosi", pues no solo se encarga de nombrar a los representantes demócratas de la misma, sino también a los republicanos.

Partidarios de Trump asaltaron el Capitolio cuando el Congreso celebraba una sesión conjunta para ratificar la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales, celebradas el 3 de noviembre. Trump rechazó repetidamente el resultado electoral, afirmando que se había producido un "fraude", aunque sin proporcionar pruebas al respecto.