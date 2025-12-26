Camboya reitera su "firme compromiso" con la tregua pactada con Tailandia a finales de octubre

Archivo - El primer ministro de Camboya, Hun Manet - Europa Press/Contacto/Nitola - Archivo

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Camboya, Hun Manet, ha reiterado el "firme compromiso" de su país con el Acuerdo de Paz firmado a finales de octubre con Tailandia, en una conversación telefónica mantenida este jueves con el secretario de Estado, Marco Rubio.

"Reiteré el firme compromiso de Camboya con el respeto del espíritu de la Declaración Conjunta de Kuala Lumpur (Malasia) y expresé mi esperanza de que ambas partes sigan colaborando de conformidad con todos los acuerdos vigentes", ha señalado en un comunicado difundido en su cuenta de la red social Facebook.

El dirigente camboyano ha asegurado que Nom Pen "mantiene su postura de resolver los problemas fronterizos de forma pacífica" y en línea con lo pactado en la capital malasia, afirmando que su fin es "resolver el conflicto" y construir una "paz duradera" con Bangkok.

En esta línea, ha destacado que el jefe de la diplomacia estadounidense "declaró que Estados Unidos desea una paz sostenible" entre los dos países vecinos y que trabajará para lograr una tregua "lo antes posible".

Rubio, por su parte, ha reafirmado que Washington sigue dispuesto a "facilitar conversaciones para garantizar la paz y la estabilidad" con Tailandia en una llamada en la que ha expresado su preocupación por la violencia desencadenada entre ambos países, según un comunicado del Departamento de Estado.

Además, ha instado a las partes a "implementar plenamente" el acuerdo de paz firmado en Malasia en en los márgenes de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y bajo los auspicios del presidente estadounidense, Donald Trump

Una delegación de Camboya y otra de Tailandia se reunieron este miércoles en el puesto de control fronterizo de Chong Phak Kat en la provincia tailandesa de Chanthaburi con el objetivo de allanar el camino para poner fin a los enfrentamientos entre las partes.

Está previsto que los contactos --que se encontraban amenazados debido a las reticencias de Camboya a celebrarlas en una zona que no considera "neutral" por los combates-- se prolonguen varios días.

Los dos países han intercambiado múltiples acusaciones de provocaciones a lo largo de las últimas semanas en la frontera entre ambos países, reavivando la escalada de julio y que desembocó en el citado acuerdo y que condujo en apenas cinco días a la muerte de medio centenar de personas y cientos de miles de desplazados.