Canadá anuncia más de 250 millones adicionales a Ucrania y sanciones contra la 'flota fantasma' rusa

El Gobierno de Canadá ha anunciado este martes 300 millones de dólares (254 millones de euros) adicionales para Kiev y que impondrá sanciones contra 21 individuos y 53 entidades, así como a 100 buques de la llamada 'flota fantasma' de Rusia, en el marco del aniversario de cuatro años de la guerra de Ucrania.

"Canadá se mantiene firme en la defensa de la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Rusia debe rendir cuentas por el daño, la destrucción y las pérdidas causadas por su agresión no provocada", ha subrayado la ministra de Exteriores, Anita Anand.

Por su parte, el ministro de Defensa canadiense, David J. McGuinty, ha precisado que Ottawa "seguirá apoyando" a Kiev. "Nos estamos asegurando de que Ucrania tenga herramientas para defender su soberanía, proteger a su pueblo y buscar una paz justa y duradera", ha indicado en un comunicado.

Como parte del aniversario de cuatro años de la guerra de Ucrania, el Gobierno canadiense ha anunciado una batería de medidas, entre ellas que donará a Kiev más de 400 vehículos blindados y que extenderá hasta 2029 la llamada Operación UNIFIER, que permite a miembros de las Fuerzas Armadas entrenar a militares ucranianos.

Canadá prevé dedicar 2.000 millones de dólares (1.690 millones de euros) en asistencia militar para Kiev en el año fiscal 2026-2027 y otros 20 millones adicionales (16,9 millones de euros) para el Fondo de Apoyo a la Energía de Ucrania, que permite reparaciones del sistema energético ucraniano.

El Gobierno canadiense, liderado por el primer ministro Mark Carney, también ha anunciado que bajará el precio tope del crudo de origen ruso de 47,60 dólares a 44,10 dólares, en línea con lo acordado recientemente por la Unión Europea.

La Coalición del Tope de Precios del Petróleo del G7 estableció en 2022 un mecanismo para limitar el precio del crudo ruso, limitando a los operadores de la UE a prestar servicios de transporte marítimo y actividades relacionadas para el crudo y los productos petrolíferos rusos si se venden a un precio igual o inferior al tope correspondiente.

El mecanismo fue diseñado específicamente para ejercer mayor presión sobre los ingresos petroleros de Rusia, manteniendo al mismo tiempo la estabilidad de los mercados energéticos mundiales mediante el suministro continuado, según explicó la Comisión Europea.

"Las nuevas medidas de Canadá aumentarán aún más los costes económicos para Rusia por su invasión de Ucrania al restringir sus ingresos energéticos y facilitadores financieros, incluida la infraestructura de criptomonedas, mientras que degradará las capacidades militares convencionales e híbridas de Rusia, incluyendo su ecosistema de Inteligencia Artificial y la producción de drones", reza un comunicado del Gobierno.