Canadá confirma la muerte de uno de sus ciudadanos durante las protestas en Irán y responsabiliza a Teherán

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Canadá han confirmado este jueves la muerte de uno de sus ciudadanos "a manos de las autoridades de Irán" durante las protestas contra el Gobierno que han tenido lugar durante las últimas semanas y que, según organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, han dejado ya más de 3.400 muertos.

"Acabo de enterarme de la muerte de un ciudadano canadiense en Irán a manos de las autoridades iraníes. Nuestros funcionarios consulares están en contacto con la familia de la víctima en Canadá, a quienes quiero transmitir mis más sinceras condolencias", ha indicado la ministra de Exteriores canadiense, Anita Anand.

En este sentido, ha subrayado que las protestas "pacíficas" del pueblo iraní "exigen que se escuche su voz ante la represión y las constantes violaciones de Derechos Humanos del régimen iraní".

"Esto ha llevado al régimen a un flagrante menosprecio de la vida humana. Esta violencia debe cesar. Canadá lo condena y existe el cese inmediato de la violencia del régimen de Irán", ha aseverado.

Las autoridades iraníes han acusado a Estados Unidos e Israel de azuzar las protestas y respaldar los disturbios, asegurando que las manifestaciones derivaron en violencia para dar una "excusa" al presidente estadounidense, Donald Trump, para intervenir militarmente en el país centroasiático.

Así, han apelado a Washington para mantener un proceso de diálogo para resolver las diferencias, si bien han afirmado que están "preparadas" para hacer frente a un conflicto bélico.