Cancelada en Alemania una subasta de objetos de la Alemania nazi y el Holocausto tras una ola de críticas

NEUSS (ALEMANIA), 17 (DPA/EP)

Una controvertida subasta de propaganda de la Alemania nazi, documentos de campos de concentración y otros objetos relacionados con el Holocausto que iba a celebrarse este lunes en la ciudad de Neuss, en el oeste del país europeo, ha sido finalmente cancelada tras la ola de críticas de los últimos días, según han confirmado las autoridades.

Los lotes desaparecieron de la vista previa en línea de la casa de subastas de Neuss después de que la venta fuera objeto de críticas, tras lo que el director de la citada casa confirmó la cancelación a un alto cargo del Gobierno del estado federado de Renania del Norte-Westfalia, tal y como han afirmado las autoridades locales.

Tanto el Comité Internacional de Auschwitz como el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, habían criticado duramente la venta prevista. "Algo así es simplemente inaceptable y debe quedar claro que tenemos la obligación ética con las víctimas de impedir que sucedan cosas así", dijo Wadephul.

El Comité Internacional de Auschwitz afirmó que los lotes incluían cartas de campos de concentración, fichas de la Gestapo y otros archivos de los perpetradores de atrocidades durante la Alemania nazi. Muchos de los artículos contenían los nombres de las víctimas y otra información personal, lo que provocó la convocatoria de protestas frente a la casa de subastas.

Según el catálogo en línea, entre los artículos que iban a subastarse también se encontraban un cartel de propaganda antijudía, documentos sobre esterilizaciones forzadas y una estrella amarilla del campo de concentración de Buchenwald con "signos de uso".

En este sentido, Wadephul desveló que había hablado por teléfono con su homólogo polaco, Radoslaw Sikorski, sobre el "indignante incidente". "Estoy totalmente de acuerdo con él en que este intento de lucrarse con el crimen del Holocausto es despreciable y debe detenerse", zanjó.