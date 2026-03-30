El canciller alemán aspira a que el 80% de los sirios que residen en Alemania regresen a su país de origen

Archivo - El presidente de Siria, Ahmed al Shara - Europa Press/Contacto/Syrian Presidency - Archivo

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha afirmado este lunes que el 80% de los más de 900.000 ciudadanos sirios que residen en Alemania deberían regresar a su país de origen en los próximos tres años, durante un encuentro con el presidente de transición de Siria, Ahmed al Shara, en la capital alemana, Berlín.

"A largo plazo, en los próximos tres años, y este también ha sido el deseo del presidente Al Shara, alrededor del 80 por ciento de los sirios que residen actualmente en Alemania deberían regresar a su país de origen", ha señalado durante una rueda de prensa junto al mandatario sirio recogida por el canal Welt.

El canciller alemán ha instado así a establecer un mecanismo de retorno "fiable" para repatriar a aquellos ciudadanos sirios que hayan cometido delitos y no cuenten con permisos de residencia válidos. Los repatriados, según Merz, "desempeñarán un papel importante en Siria tras años de destrucción de empresas, escuelas, jardines de infancia y hospitales".

En este sentido, ha propuesto crear un grupo de trabajo conjunto en el que participarán las carteras de Interior y de Desarrollo Económico, especialmente en un momento en el que la situación del país ha mejorado sustancialmente más de un año después del derrocamiento del presidente Bashar al Assad.

"La estabilidad política y el crecimiento económico de Siria serán decisivos para que la reconstrucción tenga éxito", ha argüido, agregando que la prioridad es crear un "clima favorable a la inversión" en el país, también para las empresas alemanas, "mediante reformas adecuadas con seguridad jurídica".

El canciller alemán también ha asegurado que ayudará al Gobierno sirio a reconstruir la infraestructura civil, en particular escuelas u hospitales. En total, Alemania destinará este año más de 200 millones de euros a la estabilización de Siria.

Al Shara --que ha acudido previamente a una mesa redonda con varios representantes de importantes empresas alemanas-- ha afirmado que hay 1,3 millones de sirios en Alemania, entre ellos alrededor de 6.000 médicos que trabajan en hospitales alemanes.

"Estamos colaborando con nuestros socios en el Gobierno alemán para establecer un programa migratorio que permita a los profesionales sirios contribuir a la reconstrucción de su patria sin renunciar a la vida que han construido en Alemania en beneficio de quienes deseen quedarse", ha indicado, según ha recogido la agencia de noticias estatal Sana.

A primera hora del día el dirigente sirio se ha reunido con el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, marcando así el inicio del viaje y el primer encuentro bilateral entre los dos países en décadas en una visita que ha suscitado fuertes protestas en la capital.

En el contexto del viaje oficial, el ministro de Exteriores sirio, Asad al Shaibani, se ha reunido con su homólogo germano, Johann Wadephul, en Berlín con el que ha discutido cuestiones regionales y formas de potenciar las relaciones bilaterales, toda vez que Berlín está interesado en aumentar la asistencia internacional a Siria para la reconstrucción y el desarrollo interno del país.