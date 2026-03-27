El canciller de Panamá agradece a Díaz-Canel el trato ofrecido a sus connacionales detenidos en La Habana

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, recibe en La Habana al canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez - CANCILLERÍA DE PANAMÁ EN X

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, ha agradecido este miércoles al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, el trato que la isla caribeña ha brindado a sus connacionales detenidos en La Habana, en el marco de una visita oficial del canciller a la capital cubana.

"El canciller Martínez-Acha Vásquez, quien ha sido recibido en el Palacio de la Revolución (de La Habana), ha agradecido al mandatario cubano el trato ofrecido a los panameños detenidos en La Habana, con quienes se ha reunido horas antes", ha señalado el Ministerio de Exteriores panameño en una nota de prensa.

Concretamente, el jefe de la diplomacia panameña ha sostenido un encuentro "de más de una hora" con una decena de connacionales arrestados en la isla, pudiendo durante el mismo "comprobar su estado de salud y conocer que están recibiendo un trato humanitario y la debida asistencia legal".

Seguidamente, después de trasladarles un mensaje de apoyo del presidente panameño, José Raúl Mulino, y su "empeño en buscar una solución, respetando las leyes cubanas", el canciller se ha comprometido con los detenidos a reunirse con sus familiares en Panamá, semanas después de que las autoridades de este país pidieran "garantías procesales" y "acceso consular" para una decena de sus ciudadanos detenidos en Cuba, acusados de subversión por la supuesta difusión de propaganda contraria a La Habana, tal y como afirmaron entonces las fuerzas de seguridad cubanas.

Asimismo, durante el encuentro entre el jefe de la diplomacia panameña con Díaz-Canel en el Palacio de la Revolución, ambos han explorado la posibilidad de incrementar el intercambio económico comercial entre sus naciones, así como potenciales líneas de cooperación en materia de medicina y biotecnología.

"El presidente antillano ha expresado la voluntad del país por incrementar el intercambio económico y comercial entre ambas naciones latinoamericanas, que si bien no es elevado, hay potencialidades para incrementarlos", ha precisado la Presidencia Cubana en una nota en la que ambos políticos "han abordado temas de la agenda bilateral, regional e internacional, y valoraron de positiva el desarrollo de las relaciones entre ambos países".

Asimismo, el jefe de Estado cubano, quien ha estado acompañado por el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, ha agradecido al canciller de la nación istmeña el apoyo de su país a la resolución que cada año se aprueba en Naciones Unidas en contra del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Estados Unidos a Cuba.

Poco antes, el jefe de la diplomacia panameña también ha sostenido un encuentro con su homólogo en Panamá, Rodríguez Parrilla, en el que se ha hecho referencia a la posibilidad de reconocer la amistad entre ambas naciones desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas en 1974, así como también el comercio binacional y la necesidad de equilibrio en la balanza comercial entre los dos países.