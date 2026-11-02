El candidato progresista al Senado en Texas lidera la campaña de donación en las 'midterms' con 132 millones

El candidato demócrata por Texas, James Talarico, durante un acto de campaña. - Javier Vicencio / Zuma Press / Europa Press

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

James Talarico, representante demócrata en la Cámara de Representantes y candidato al Senado por Texas, además de uno de los puntales de la nueva ola progresista del Partido Demócrata, lidera la lista de candidatos que más fondos ha recaudado de forma individual para las elecciones de este martes, en las que Donald Trump se juega el panorama político para el final de su mandato.

Talarico, con 146 millones de dólares, casi 132 millones de euros, lidera este ránking como político que más fondos ha movilizado para su campaña a las 'midtersm', aupado por la ola progresista que en Texas encarna este político y pastor estadounidense de 37 años que hace alusiones a los episodios bíblicos más contestatarios.

Entre las donaciones, 75 millones provienen de pequeños donantes, de menos de 200 dólares, por lo que evidencia el tirón que tiene el candidato entre los movimientos de base, ha informado la cadena CNN.

En segunda posición se encuentra el aspirante a senador por Georgia, Jon Ossoff, con 136 millones, unos 123 millones de euros, o Sherrod Brown, exsenador que busca volver a ocupar un escaño por Ohio, con casi 70 millones de dólares, unos 63 millones.

De lado del Partido Republicano las cifras son muy inferiores y las encabeza, curiosamente, la senadora por Maine, Susan Collins, que con su oposición a Trump busca la reelección. Ha cosechado 25,2 millones de dólares, unos 22,5 millones, por encima de Mike Rogers, el candidato republicano en Michigan que se enfrentará al también progresista Abdul El Sayed, con 23 millones dólares, y el rival de Talarico en Texas y actual fiscal general del estado, Ken Paxton, que ha movilizado 22,3 millones.