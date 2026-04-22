El candidato Sánchez rechaza el "capricho" de López Aliaga por unas elecciones complementarias en Perú sin base legal

Roberto Sánchez, candidato a la Presidencia de Perú. - Europa Press/Contacto/Mariana Bazo

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Juntos por el Perú a la Presidencia, Roberto Sánchez, ha rechazado la propuesta "caprichosa" y "sin base legal" del aspirante que va por detrás de él en el escrutinio, Rafael López Aliaga, de celebrar elecciones complementarias por las supuestas irregularidades registradas durante la votación del 12 de abril.

Sánchez ha criticado que este "capricho" de López Aliaga tiene el respaldo de su "compadre" Keiko Fujimori, virtual vencedora de la primera ronda de estos comicios, con los que Perú aspira a frenar una galopante crisis política e institucional que le ha llevado a tener ocho presidentes, con el actual, en apenas una década.

"No tiene ningún basamento legal, ningún criterio sustentado ni técnico ni nada, sino solamente la presión mediática, la presión política, que está precisamente afectando gravemente la institucionalidad democrática", ha dicho en declaraciones a la emisora peruana RPP.

Sánchez ha censurado que esta y otras maniobras de la derecha peruana menoscaban el sentir del voto de la ciudadanía y ha destacado cómo gran parte de las actas que se han impugnado proceden de aquellas regiones en las que tradicionalmente la izquierda peruana ha obtenido mejores resultados.

Con el 94% de las actas examinadas, Sánchez, con apenas 17.000 votos más, se sitúa segundo en las preferencias del electorado, con el 12%, por el 11,9% de López Aliaga, que ha sacudido el fantasma del fraude electoral durante la campaña y especialmente cuando el candidato de Juntos por el Perú ascendía en el escrutinio.

Asimismo, Sánchez también ha cuestionado que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) haya aceptado la destitución del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, pues se trata de un cargo "irrenunciable". Juntos por el Perú ha remarcado que es una "ilegalidad" promovida por la presión de la derecha, ante la cual han convocado a los suyos para salir a la calles.

"Esta determinación configura una perversa acción mediática, además de una campaña sistemática que busca instalar una narrativa de fraude, impulsada por Fuerza Popular y Renovación Popular", ha denunciado en relación a las formaciones políticas de Fujimori y López Aliaga, respectivamente.

En las últimas horas, Corvetto renunció a su cargo en medio de una fuerte presión de ciertos sectores mediáticos y políticos de Perú debido a su gestión de estas elecciones, que tuvieron que ampliarse un día más después de que unos 60.000 electores no pudieran ejercer su derecho al voto la jornada del domingo 12 debido al cierre de sus centros de votación, o la falta de material electoral en otros.

Bernardo Juan Pachas Serrano ha sido designado como jefe interino a pesar de que la propia legislación de la ONPE no permite el cambio de titularidad del organismo en pleno proceso electoral, como es el caso. Si no hay nuevos cambios, será el encargado de gestionar la celebración de la segunda vuelta del 7 de junio.