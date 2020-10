Capriles se alinea con la UE y reclama un aplazamiento electoral en Venezuela

El opositor venezolano afirma que la misión de la UE no acudió a Venezuela a "negociar", sino a decir que "necesita tiempo"

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El opositor venezolano Henrique Capriles ha respaldado los mensajes de la Unión Europea en favor de un aplazamiento de las elecciones parlamentarias, de tal forma que puedan celebrarse unos comicios con plenas garantías y con la presencia de los principales exponentes de la oposición interna.

El bloque comunitario envió una misión al país sudamericano para tantear la posibilidad de celebrar unas elecciones con garantías democráticas, entendiendo que no se dan unas mínimas condiciones para reconocer la votación que el chavismo ha organizado para el 6 de diciembre.

"¿Cuánto tiempo teníamos que no recibíamos una misión?", ha dicho Capriles, con un mensaje en sus redes sociales en el que ha matizado que los representantes europeos no viajaron a Venezuela a "negociar" nada, sino "a decirle a todos los actores que necesitan tiempo para participar como observadores", informa 'El Nacional'.

"La misión dijo que necesita de cinco a seis meses para venir como observador internacional", ha explicado el opositor. El Gobierno de Nicolás Maduro había extendido sendas invitaciones a la UE y a la ONU para que supervisasen las próximas elecciones, un gesto que ha aplaudido Capriles por no tener precedentes en 14 años.

"Si posponen y se consiguen las garantías, hay posibilidad de una observación y una posibilidad de que le sirva las elecciones a Venezuela", ha añadido el excandidato presidencial, que en estas últimas semanas ha roto la línea seguida por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reconocido como mandatario legítimo por más de medio centenar de países.

Capriles ha intentado tender puentes --"si tengo que ir a hablar con chinos, rusos, lo voy a hacer por mi país"-- y recientemente se le vinculado con una formación que sí ha inscrito candidatos para los próximos comicios. "El dilema no es votar o no votar, es un falso dilema. El dilema sí es luchar o no luchar", ha subrayado.

CUESTIÓN DE PLAZOS

Un alto cargo de la UE ha admitido que la diplomacia comunitaria no estableció ningún ultimátum al Ejecutivo de Nicolás Maduro para lograr un aplazamiento, pero el bloque espera tener una respuesta en los próximos diez o doce días, teniendo en cuenta que sería complicado por cuestiones técnicas posponer los comicios una vez pase mediados de octubre.

Según la visión de la UE, el aplazamiento y el proceso de diálogo con la oposición deben ser el primer paso para que Venezuela salga de la prolongada crisis en la que está instalada, pero a esta iniciativa le debe seguir otro proceso de negociación más amplio en el que se discuta el futuro del país, en la línea con las conversaciones de Noruega y Barbados.