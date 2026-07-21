Capriles pide una negociación política que incluya a Machado para la "reconstrucción institucional"

Archivo - Henrique Capriles, ex candidato presidencial y líder político de la oposición venezolana. - Europa Press/Contacto/Juan Carlos Hernandez

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El opositor venezolano Henrique Capriles ha pedido este martes una negociación política en Venezuela que incluya a la líder opositora y premio Nobel de la Paz, Maria Corina Machado, para la "reconstrucción institucional" del país, tras recalcar que las autoridades llevan años "de espaldas a los venezolanos".

"El país en su proceso de reconstrucción también tiene que incluir la reconstrucción institucional. Las instituciones en los últimos años han estado de espaldas a los venezolanos. Su desempeño ha sido una vergüenza", ha afirmado en un mensaje en redes sociales en el que pasa revista a la situación en el país tras el doble terremoto que dejó cerca de 5.300 muertos.

Con este objetivo, Capriles ha reivindicado "cualquier esfuerzo de negociación política" que tenga "resultados para la gente", incidiendo en que este paso sería "positivo". "Para la gran mayoría de los venezolanos aplica aquello de 'ver para creer'", ha expuesto el ex candidato presidencial que se midió a Hugo Chavez, en 2012, y a Nicolás Maduro, en 2013.

"Cualquier proceso de negociación no puede ser un cálculo de alguien, o contra alguien o para excluir a alguien. En esa línea una negociación excluyendo a María Corina Machado y lo que representa estará condenada a fracasar", ha incidido, reiterando que debe estar presente la líder opositora y ese eventual proceso negociador tiene que ser "una oportunidad para la unidad por encima de cualquier diferencia".

Capriles ha insistido así en que está en juego la "reconstrucción" y "el futuro del país". "Son los intereses de los venezolanos los que están en juego", ha resumido, en una llamada a la unidad en el seno de la oposición al chavismo.