Caracas critica el apoyo de Milei al ataque de Trump contra Venezuela: "No sabemos si actúa por ignorancia"

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Venezuela han criticado este martes las palabras del presidente de Argentina, Javier Milei, sobre la "determinación" y "decisión" mostradas por su homólogo estadounidense, Donald Trump, tras el ataque perpetrado contra Caracas en el que las fuerzas de Estados Unidos capturaron a Nicolás Maduro, unos comentarios que han descrito como una cuestión de "ignorancia".

"No sabemos si actúa por ignorancia o incapacidad", ha dicho el ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil, al referirse a las palabras de Milei, las cuales ha calificado de "irresponsables" y "contrarias al principio de soberanía y a la zona de paz de América Latina y el Caribe", según un comunicado.

Así, ha mostrado su firme rechazo a las recientes declaraciones del presidente argentino, que, según Caracas, continúa "demostrando su ignorancia sobre cuestiones relativas al Derecho Internacional y a los compromisos que sostienen la convivencia pacífica en la región".

Gil ha denunciado que Milei "no sólo ha ignorado la declaratoria de Zona de Paz regional, aprobada por los países de la región como un compromiso colectivo para garantizar la estabilidad, sino que además ha emitido comentarios que constituyen un ataque directo al principio de soberanía". "Sus declaraciones son delirantes", ha sostenido.

"No sabemos si actúa por ignorancia, por incapacidad o por costumbre, pero estamos seguros de que trata de ocultar sus propios fracasos internos. La irresponsabilidad no es política exterior; es un simple disparate", ha alertado.

Milei afirmó durante el fin de semana que Argentina "valora la decisión y determinación de Trump y de todo su Gobierno por las acciones adoptadas en Venezuela, que derivaron en la captura del narcoterrorista y dictador Nicolás Maduro".