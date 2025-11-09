Carlos III preside en Londres la ceremonia en recuerdo de los caídos en combate

LONDRES 9 Nov. (DPA/EP) -

El rey Carlos III de Inglaterra ha encabezado la ceremonia del Domingo del Recuerdo para rendir homenaje a los caídos en combate desde la I Guerra Mundial, en un evento celebrado en Londres que ha contado con la presencia de miles de veteranos.

El monarca ha sido el encargado de depositar la primera corona de flores en el Cenotafio, seguido por el príncipe Guillermo. El rey, vestido con uniforme de mariscal de campo y levita, saludó antes de retirarse del monumento tras guardar dos minutos de silencio en el servicio anual del Domingo del Recuerdo en Londres.

Su hijo, vestido con uniforme de la Real Fuerza Aérea con el rango de comandante de ala, también saludó tras depositar su corona de flores en el Cenotafio. Guillermo, quien en 2013 completó siete años y medio de servicio militar a tiempo completo, dedica su tiempo a promover el bienestar del personal militar en activo y retirado como parte fundamental de su labor.

El primer ministro británico, Keir Starmer, también ha depositado una ofrenda floral, junto con destacados políticos como la conservadora Kemi Badenoch, Ed Davey, Yvette Cooper, Shabana Mahmood y Lindsay Hoyle, y representantes de la Commonwealth.

La princesa Catalina y la reina Camila, ambas vestidas de negro, y otros miembros de la Familia Real presenciaron el servicio del Domingo del Recuerdo desde un balcón del Ministerio de Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo, con vistas al Cenotafio.

Cerca del Cenotafio se encontraban ocho ex primeros ministros: John Major, Tony Blair, Gordon Brown, David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss y Rishi Sunak.

El primer ministro de Escocia, John Swinney, ha conmemorado la ocasión con un servicio del Domingo del Recuerdo en Edimburgo, depositando una corona de flores en la Piedra del Recuerdo, frente al Ayuntamiento.

La ceremonia de colocación de la corona en el Cenotafio tuvo lugar tras guardar dos minutos de silencio en el centro de Whitehall y en los monumentos a los caídos en pueblos y ciudades de todo el país.

La guardia de honor disparó un cañonazo para marcar el fin del minuto de silencio antes de que los cornetas de los Marines Reales tocaran el Toque de Silencio.

Antes del servicio religioso, una docena de personas vestidas con uniformes militares y amapolas desfilaron en sillas de ruedas por Whitehall mientras se escuchaban respetuosos aplausos cerca del Cenotafio.

Tres veteranos del Día D, el desembarco en las playas de Normandía, el 6 de junio de 1944, se encontraban entre los militares de la Segunda Guerra Mundial presentes en Whitehall. Henry Rice, antiguo operador de señales que llegó a la playa Juno cinco días después del desembarco y Mervyn Kersh, que llegó a Normandía con 19 años, tres días después del inicio de la operación, estuvieron entre los asistentes el domingo.

Unos 10.000 veteranos de las fuerzas armadas participaron en el desfile de la Real Legión Británica en Londres tras la ceremonia, entre ellos unos 20 veteranos de la Segunda Guerra Mundial, 80 años después del fin del conflicto.

La multitud que se congregó en las calles de Whitehall aplaudió a los participantes, que marcharon acompañados por la música interpretada por las Bandas Conjuntas de la División de la Casa Real y las bandas combinadas de los Royal Marines y la Real Fuerza Aérea. Muchos de los participantes lucían sus medallas.