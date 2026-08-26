Carney asistirá al discurso sobre el estado de la UE de Von der Leyen en la Eurocámara

Archivo - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney - Adrian Wyld/Canadian Press via Z / DPA - Archivo

BRUSELAS 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, asistirá al discurso en el Parlamento Europeo de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sobre el estado de la Unión Europea (SOTEU), que se celebrará en pleno de Estrasburgo (Francia) el próximo 16 de septiembre.

Así lo ha anunciado la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, en un mensaje en redes sociales en el que se ha mostrado complacida de que Carney sea "invitado de honor" en el SOTEU y que, además, ofrezca un discurso formal ante los eurodiputados.

"Esta importante visita del primer ministro (canadiense) será una oportunidad para profundizar los lazos entre la Unión Europea y Canadá y fortalecer nuestro vínculo", ha aseverado la política maltesa.

La visita de Carney a Estrasburgo se produce en un momento de tensión diplomática y comercial entre Canadá y Estados, tras el colapso de las negociaciones bilaterales que ha llevado a Ottawa a responder con gravámenes por un valor de 17.000 millones de euros a los aranceles del 50% impuestos por la Administración estadounidense sobre el acero, automóviles y otros bienes canadienses.

Con este trasfondo, el viaje de Carney al pleno del Parlamento Europeo, donde acudirá gran parte del Ejecutivo de Von der Leyen, servirá para estrechar aún más los lazos bilaterales, que ya venían fortaleciéndose en los últimos meses tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.