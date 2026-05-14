Carney defiende la unidad de Canadá tras la anulación de una iniciativa de referéndum separatista en Alberta

El primer ministro canadiense, Mark Carney - Sean Kilpatrick / Zuma Press / Europa Press / Cont

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro canadiense, Mark Carney, ha defendido este jueves la unidad del país, si bien se ha mostrado a favor de cualquier iniciativa de consulta popular, siempre que se cumplan los requisitos para su celebración, después de que un tribunal tumbó una iniciativa de referéndum presentada por separatistas en Alberta.

"Como persona que creció en Alberta y que se siente orgullosa de serlo, opino que el mejor lugar para Alberta es Canadá, y sin duda en un Canadá que funcione, que es lo que estamos buscando", ha explicado en declaraciones a la prensa, agregando que su Gobierno trabaja constantemente para fortalecer el "federalismo" a través de una colaboración estrecha con todos los territorios canadienses.

No obstante, ha apoyado las iniciativas de referéndum impulsadas por las provincias canadienses "sobre distintos temas", siempre que se sigan las leyes establecidas. "Somos una democracia. Tenemos ciertos estándares", ha argumentado el primer ministro.

En este sentido, Carney ha afirmado que es fundamental el respeto "respetar de los derechos de los pueblos indígenas", el respeto a la "privacidad", así como el respeto a la llamada Ley de Claridad, que establece las condiciones bajo las cuales una provincia puede negociar su separación del país.

"Nuestra función es garantizar que esos derechos se respeten", ha insistido, agregando que al margen de ello es el Parlamento de Canadá en que tendría la responsabilidad de "pronunciarse" ante un hipotético desafío de este estilo.

Esto se produce después de que la jueza Shaina Leonard anulara una iniciativa presentada por la organización Stay Free Alberta --aprobada por la comisión electoral provincial-- para celebrar un referéndum de independencia al no tener en cuenta una sentencia judicial que establecía que esto violaría los derechos de los pueblos indígenas, consagrados en los tratados con la Corona, anteriores a la creación de Alberta.

Leonard determinó en su fallo que el Gobierno provincial de Alberta tenía la obligación de llevar a cabo consultas con los representantes de los distintos pueblos indígenas de Alberta antes de permitir que los organizadores recolectaran más de 300.000 firmas a favor del referéndum.

La jueza también se mostró en contra de la decisión del Gobierno provincial de permitir a los separatistas volver a presentar una solicitud tras un primer rechazo. En paralelo, el Gobierno provincial modificó las leyes para eliminar el requisito de constitucionalidad para aquellos referéndum convocados por la ciudadanía.

La cuestión secesionista sobre esta provincia rica en petróleo que alberga a una población de unos cinco millones de personas también captó la atención de la Casa Blanca hasta el punto de que a finales de enero Carney emplazó al mandatario estadounidense, Donald Trump, a respetar la "soberanía canadiense", después de que trascendiera un encuentro entre funcionarios de Washington y representantes separatistas de Alberta.