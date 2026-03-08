Carney denuncia tiroteos contra dos sinagogas canadienses en un acto que se investiga ya como ataque antisemita

El primer ministro de Canadá, Mark Carney - Europa Press/Contacto/Adrian Wyld

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, ha denunciado que dos sinagogas en Toronto han sido atacadas a tiros durante la madrugada del sábado, en un nuevo episodio antisemita que se suma a otro incidente similar ocurrido a principios de semana. Carney ha condenado ambos hechos como "ataques antisemitas criminales" y ha asegurado que el Gobierno federal movilizará todos los recursos disponibles para identificar y llevar ante la justicia a los responsables.

"Anoche, dos sinagogas de Toronto, Beth Avraham Yoseph de la sinagoga de Toronto en Thornhill y la sinagoga Shaarei Shomayim en North York, fueron blanco de disparos. A principios de esta semana, Temple Emanu-El en North York también fue objeto de un acto malicioso", ha escrito el mandatario canadiense en una publicación en redes sociales. En ambos casos se registraron daños en las instalaciones, pero no hubo heridos.

En su comunicado, el primer ministro canadiense ha subrayado que este tipo de acciones no solo "violan el derecho de los canadienses judíos a vivir y rezar con seguridad", sino que además constituyen "una violación fundamental del modo de vida canadiense".

Así, ha asegurado que el Gobierno federal utilizará "todas las herramientas a su disposición" para combatir la violencia y el odio antisemitas, así como para reforzar la protección de los lugares de culto. En este sentido, ha recordado que el nuevo Gobierno ha impulsado medidas legislativas para fortalecer el Código Penal y mejorar la seguridad de las comunidades frente a delitos de odio.

Asimismo, ha indicado que las agencias federales, incluida la Policía Montada de Canadá (RCMP), colaborarán con las fuerzas de seguridad locales para identificar a los responsables de los ataques. "Utilizaremos todos los recursos disponibles para apoyar a las autoridades policiales y llevar a los autores ante el peso total de la justicia", afirmó.

Según la policía, el primer incidente se produjo poco después de la medianoche cuando varios disparos impactaron contra la puerta principal de la sinagoga Beth Avraham Yoseph de Toronto, situada en Clark Avenue, en Thornhill. En el interior del edificio se encontraban dos personas en ese momento, aunque ninguna resultó herida.

Los investigadores han señalado que los sospechosos llegaron en un sedán oscuro antes de abrir fuego contra el edificio. Minutos después, otro tiroteo fue reportado en la sinagoga Shaarei Shomayim, en la zona de Bathurst Street y Glencairn Avenue, en North York. Allí también se encontraron impactos de bala en las puertas del edificio y tampoco se registraron víctimas.

Las autoridades canadienses investigan ahora si ambos incidentes guardan relación, aunque por el momento no se ha confirmado una conexión directa entre ellos.

Así las cosas, la Policía ha solicitado la colaboración ciudadana y ha pedido a cualquier persona con información, grabaciones o imágenes de cámaras de seguridad que contacte con los investigadores.

Estos ataques se producen apenas unos días después de que otra sinagoga del mismo área, la conocida como Temple Emanu-El, fuera tiroteada también el lunes por la noche, lo que eleva a tres los incidentes de este tipo en menos de una semana en el área de Toronto.

Por su parte, la alcaldesa de Toronto, Olivia Chow, ha condenado los hechos, describiéndolos como "repugnantes actos de antisemitismo, odio e intimidación", subrayando que la comunidad judía de la ciudad "tiene derecho a practicar su fe sin miedo, intimidación ni violencia", según declaraciones recogidas por la prensa local.

Tras los incidentes, las fuerzas de seguridad han incrementado la presencia policial en barrios con población judía y en instituciones comunitarias mientras continúan las investigaciones.