La Casa Blanca afirma que con la reunión entre Trump y Putin busca "entender mejor" cómo poner fin a la guerra

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Casa Blanca ha afirmado este martes que el objetivo de la reunión entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, respectivamente, busca "entender mejor cómo poner fin" a la invasión rusa de Ucrania, iniciada el 24 de febrero de 2022.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha explicado durante una rueda de prensa que el encuentro entre ambos ha sido organizado porque Putin lo ha solicitado así, tal y como le habría trasladado al enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, que recientemente viajó a Moscú y allí se reunió con el inquilino del Kremlin.

"Por tanto, el presidente ha aceptado esta reunión a petición de Putin. El objetivo para el presidente es comprender mejor cómo podemos poner fin a esta guerra. (...) Creo que el hecho de que (estén) sentados cara a cara en lugar de hablar por teléfono le dará al presidente la mejor indicación de cómo poner fin a esta guerra y hacia dónde se dirige", ha declarado.

Leavitt ha confirmado durante su intervención ante los medios que la reunión será este viernes en la ciudad de Anchorage, la ciudad más grande de Alaska, en el que será el primer encuentro entre los líderes de estos dos países desde hace más de cuatro años, en junio de 2021.

"El viernes por la mañana, Trump viajará a Anchorage, Alaska, para una reunión bilateral con (...) Putin. La brutal guerra entre Rusia y Ucrania estalló bajo el incompetente liderazgo de Joe Biden, pero Trump está decidido a intentar poner fin a esta guerra y detener las muertes", ha manifestado.

En este sentido, ha hecho hincapié en que el mandatario estadounidense "siempre" tiene como "firme preferencia" la "paz y la colaboración, siempre que sea posibles lograr esos resultados". "Ningún líder en el mundo en este momento ha estado más comprometido con la prevención o el fin de las guerras que Trump", ha dicho.

Sus declaraciones han tenido lugar después de que el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, hayan mantenido una llamada para abordar los preparativos de la reunión. "Ambas partes han confirmado su compromiso con el éxito del evento", han señalado.

La reunión bilateral entre Putin y Trump ha sido criticada por los líderes europeos ante la ausencia del presidente ucraniano, ucraniano, Volodimir Zelenski, que lleva meses proponiendo un encuentro trilateral.

Así, Berlín ha organizado un encuentro virtual con varios en el que participarán Trump, Zelenski y varios jefes de Estado y de Gobierno europeos; así como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

El inquilino de la Casa Blanca llegó a prometer en la víspera que hablará con los líderes europeos y con el propio Zelenski tras verse con Putin, destacando que ambos estarán "en una habitación" para resolver el conflicto ucraniano e incluso dijo que "trataría de recuperar algo" de territorio ucraniano.