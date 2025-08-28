La Casa Blanca afirma que a Trump "no le sorprende" el bombardeo sobre Kiev y pide gestos a "las dos partes"

Los Bomberos trabajan en la extinción de un incendio en un edificio bombardeado en Kiev - Patryk Jaracz / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha reconocido que al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "no le ha gustado" el bombardeo ruso que ha dejado este jueves 19 víctimas mortales en Kiev, pero al mismo tiempo ha señalado que "no le sorprende", en una declaración en la que ha llamado "a las dos partes" a mover ficha.

"Hay dos países que llevan en guerra mucho tiempo. Rusia lanzó este ataque sobre Kiev y, del otro lado, Ucrania atacó recientemente refinerías de petróleo rusas", ha declarado Leavitt, durante una rueda de prensa en la que ha confirmado que Trump sigue de cerca la evolución de un conflicto "al que quiere poner fin".

Trump se ha erigido en mediador para tratar de acercar a los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Ucrania, Volodimir Zelenski, pero sin que se hayan logrado avances con vistas a la esperada cumbre de líderes que teóricamente parecía cerrada hace semana y media.

"Quizás las dos partes de esta guerra no están dispuestas a terminarla. El presidente quiere acabar (con el conflicto), pero los líderes de los dos países también necesitan hacer que acabe", ha añadido la portavoz, de nuevo deslizando parte de la responsabilidad del lado ucraniano.