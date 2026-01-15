La Casa Blanca apunta a que Irán ha suspendido 800 ejecuciones programadas para un día tras las amenazas de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Nicole Combea - Pool via CNP / Zuma Press / Contac

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha asegurado que las autoridades de Irán han suspendido 800 ejecuciones que estaban programadas para el miércoles tras las últimas amenazas vertidas por el presidente estadounidense, Donald Trump, contra Teherán para que cese la represión contra manifestantes durante las protestas.

"El presidente y su equipo han comunicado al régimen iraní que si las muertes continúan habrá graves consecuencias", ha señalado Leavitt en una rueda de prensa, agregando que "siguen de cerca" la situación en el país y que, por el momento, "todas las opciones siguen sobre la mesa", incluyendo una intervención militar.

La ONG Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Noruega, informó que al menos 1.000 personas fueron ejecutadas en Irán entre el 1 de enero de 2025 y el 23 de septiembre de ese año, si bien aseguró que la cifra podría ser mayor en un contexto de "la falta de transparencia y restricciones al acceso a la información".

Según los datos de la organización, el 50% de las ejecuciones se deben a delitos relacionados con las drogas, mientras que un 43% son por asesinatos. Asimismo, de las 1.000 ejecuciones, solo el 11% de ellas fueron anunciadas oficialmente por las autoridades.

La Administración Trump ha anunciado este jueves un paquete de sanciones contra varios funcionarios iraníes a los que responsabiliza de la represión en las protestas, entre ellos el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Lariyani.

Las autoridades iraníes han acusado a Estados Unidos e Israel de azuzar las protestas y respaldar los disturbios, asegurando que las manifestaciones derivaron en violencia para dar una "excusa" a Trump para intervenir militarmente en el país centroasiático.