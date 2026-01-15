EEUU vincula el "colapso financiero total" en Irán a la "campaña de máxima presión" de Trump

Archivo - El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, durante un acto en noviembre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Valery Sharifulin - Archivo

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha vinculado el "colapso financiero total" de Irán a la "campaña de máxima presión" de Washington sobre Teherán con las recientes protestas en el país centroasiático y ha afirmado que la situación "se acerca al desenlace del plan" trazado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Nos acercamos al desenlace del plan de Trump, que puso en marcha casi inmediatamente cuando llego al cargo", ha dicho en una entrevista concedida al canal Newsmax, en referencia a "la campaña de máxima presión sobre las exportaciones petroleras de Irán para cortar las fuentes de financiación del régimen".

"Lo que se ha visto durante el último mes es un colapso financiero total. Bancos cerrando, inflación, falta de efectivo en la economía", ha relatado Bessent, quien ha afirmado que Estados Unidos "continuó la presión" sobre Teherán tras los bombardeos ejecutados en junio de 2025 contra tres de sus instalaciones nucleares, en el marco de la ofensiva militar desatada días antes por Israel contra el país.

En este sentido, ha defendido que Trump "ofreció en repetidas ocasiones" antes de los bombardeos de junio a Irán que "dijeran que no iban a desarrollar armas nucleares y a tener unas grandes relaciones económicas con Estados Unidos y el resto del mundo". "Lo rechazaron y por eso estamos donde estamos", ha reseñado.

La ofensiva israelí llegó en medio de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán precisamente para lograr un nuevo acuerdo nuclear tras el colapso del firmado en 2015 -- con mediación de la UE y países europeos, además de China y Rusia --, por la decisión de Trump de retirarse unilateralmente del mismo en 2018, durante su primer mandato, lo que según Teherán supone una muestra de la falta de voluntad política de Washington para un acuerdo.

De hecho, las autoridades iraníes han acusado a Estados Unidos de usar el proceso diplomático para enmascarar los preparativos para la ofensiva, que dejó más de 1.100 muertos en el país y que llevó a Teherán a lanzar cientos de misiles y drones contra territorio israelí y contra una base militar estadounidense en Qatar, la principal en Oriente Próximo.

AFIRMA QUE LA CÚPULA IRANÍ SACA DEL PAÍS "DECENAS DE MILLONES DE DÓLARES"

Bessent ha manifestado que "el pueblo iraní está ahora desesperado porque la economía ha sido muy mal gestionada". "La cúpula iraní ha estado causando daño al pueblo, repartiendo dinero en el mundo para guerras subsidiarias, intentar desarrollar armas nucleares", ha señalado, a pesar de las reiteradas negativas de Irán sobre una voluntad para obtener armas de destrucción masiva.

En este sentido, ha denunciado que las autoridades iraníes "han recurrido a la violencia" para reprimir las últimas movilizaciones y ha asegurado que "el objetivo de Trump es detener la matanza", antes de apuntar que la respuesta de las fuerzas de seguridad y los disturbios habrían dejado "miles" de muertos. "Esto tiene que parar", ha esgrimido.

Por otra parte, ha dicho que Estados Unidos está viendo cómo "las ratas abandonan el barco" en Irán. "Vemos decenas de millones de dólares siendo sacadas fuera del país por parte de la cúpula iraní. Están abandonando el barco", ha puntualizado, si bien la República Islámica ha asegurado en los últimos días que la situación está ya bajo control y ha recalcado que hizo frente a "terroristas" que mataron a cientos de civiles y miembros de las fuerzas de seguridad.

El secretario del Tesoro estadounidense ha reiterado sin embargo que altos cargos iraníes están trasladando fondos "a bancos e instituciones financieras de todo el mundo" ante un posible cambio de régimen en Teherán. "Seguimos el dinero, ya sea a través del sistema bancario o bienes digitales. Vamos a trazar estos bienes y no podrán mantenerlos", ha zanjado.

Las autoridades iraníes han acusado a Estados Unidos e Israel de azuzar las protestas y respaldar los disturbios, asegurando que las manifestaciones derivaron en violencia para dar una "excusa" a Trump para intervenir militarmente en el país centroasiático. Así, han apelado a Washington para mantener un proceso de diálogo para resolver las diferencias, si bien han afirmado que están "preparadas" para hacer frente a un conflicto bélico.