La Casa Blanca asegura que la liberación del periodista Evan Gershkovich es prioritaria para Biden

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha asegurado este martes que la liberación del periodista estadounidense Evan Gershkovich, que trabaja para el diario 'The Wall Street Journal y que fue detenido el pasado jueves en Rusia por un presunto delito relacionado con el espionaje, es "prioritaria" para Biden.

"Seguiremos pidiendo la liberación de Evan Gershkovic. Como dije, estos cargos son ridículos. Evan no es un espía y nunca lo ha sido. Nunca ha trabajado para el Gobierno estadounidense. Es un periodista independiente (...), como todos sabéis", ha explicado la portavoz.

Jean-Pierre ha explicado que el Departamento de Estado está negociando la situación, de forma que trabajarán conjuntamente equipos del Consejo de Seguridad Nacional, varias oficinas del Departamento de Estado, incluyendo el enviado especial para Asuntos de Rehenes, y otra agencia del gobierno de EEUU que trabajará en colaboración con colegas dentro y fuera del gobierno para desarrollar una estrategia para asegurar la liberación.

Las autoridades de Rusia detuvieron a Gershkovich en la ciudad de Ekaterimburgo. El periodista se enfrenta a una posible pena de hasta 20 años de cárcel por ser sospechoso de "actuar siguiendo órdenes de Estados Unidos para recopilar informaciones que constituyen secretos de Estado sobre las actividades de una de las empresas del complejo industrial-militar ruso".

En concreto, habría estado recabando informaciones sobre el Grupo Wagner, propiedad del oligarca Yevgeni Prigozhin, cercano al presidente ruso, Vladimir Putin, y que ha enviado mercenarios a Ucrania. El último artículo de Gershkovich publicado por 'The Wall Street Journal' data del 28 de marzo bajo el titular 'La economía de Rusia está comenzando a desmoronarse'.

Gershkovich trabajó previamente para la agencia francesa de noticias AFP y el diario ruso 'The Moscow Times'. Asimismo, ha publicado en 'The New York Times', 'The Economist', 'MIT Technology Review', 'Foreign Policy' y Politico Europe, entre otros medios, según recoge su página web.

El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, mantuvo durante el fin de semana una conversación telefónica con su homólogo ruso, el ministro de Asuntos Exteriores Sergei Lavrov, para tratar la situación de Gershkovich.

Lavrov destacó que "Gershkovich fue sorprendido con las manos en la masa cuando intentaba conseguir información secreta clasificada como secreto de estado aprovechando su condición de periodista", según el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.