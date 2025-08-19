La Casa Blanca descarta el despliegue de tropas en Ucrania pero no otras opciones militares

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt - Europa Press/Contacto/Francis Chung - Pool via CNP

Leavitt afirma que los planes para la cumbre entre Putin y Zelenski "están en marcha"

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Casa Blanca ha confirmado este martes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha descartado el envío de tropas en territorio ucraniano, pero no otras opciones militares de cara a cumplir con las garantías de seguridad que pide Kiev tras un alto el fuego con Moscú.

"Es una opción y una posibilidad. No descarto nada en cuanto a opciones militares que el presidente tiene a su disposición. Le dejaré a él hacerlo, (pero) les puedo asegurar que ha descartado definitivamente el despliegue de tropas sobre el terreno", ha declarado la portavoz, Karoline Leavitt, en rueda de prensa, cuando le han preguntado si Washington proporcionará opciones "aéreas".

Sus declaraciones tienen lugar después de que el magnate neoyorquino aclarara en una entrevista que no se involucrará en el despliegue del que varios países europeos se han mostrado dispuestos.

Leavitt ha confirmado también que los preparativos para el encuentro cara a cara entre los presidentes de Rusia y Ucrania, Vladimir Putin y Volodimir Zelenski, "están en marcha", si bien en esta ocasión no participará Trump.

"El presidente ha hablado con ambos líderes sobre esto, y ambos han expresado su disposición a reunirse. Nuestro equipo de seguridad nacional les ayudará a ambos a lograrlo. (Trump) siempre ha dicho que existen áreas de desacuerdo en esta guerra que deberán ser discutidas y resueltas por ambos países. Por eso, desea que ambos países participen en diplomacia directa", ha argumentado.

Sin embargo, varios de los miembros de su gabinete participarán en la coordinación de la reunión: el vicepresidente, JD Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial, Steve Witkoff; "continuarán coordinándose con Rusia y Ucrania para hacer que (la reunión) ocurra lo antes posible", ha indicado. Según la portavoz, Putin le dijo a Trump en la llamada mantenida en la víspera que quería que ocurriera "más pronto que tarde".