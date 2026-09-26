La Casa Blanca impide a los periodistas de CNN subir al Air Force One para cubrir a Trump en un viaje a Tennessee

Archivo - Donald Trump, en las escaleras del Air Force One - PRESIDENCIA DE EEUU - Archivo

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Casa Blanca ha impedido a los periodistas de la cadena de televisión estadounidense CNN subir a bordo del Air Force One para cubrir este sábado el viaje del presidente, Donald Trump, al estado de Tennessee, una medida que ha provocado un aumento de la tensión entre la Administración y algunos de los principales medios de comunicación del país.

Estaba previsto que la CNN viajara con Trump a Tennessee para asistir a un partido de fútbol americano universitario. Sin embargo, en una nota difundida el viernes por la noche, la Casa Blanca no incluyó a la cadena en la lista de medios que acompañarían al mandatario.

La CNN ha informado de que ningún otro medio figuraba como sustituto en la agenda provisional del presidente, por lo que el viaje no contará con una cobertura televisiva --el llamado 'pool' de la Casa Blanca--, tal y como ha explicado la propia cadena.

Esta medida exacerba la creciente disputa ente la Administración Trump y algunos medios de comunicación del país después de que el presidente decidiera vetar a CNN, MSNOW y 'Politico' de la Casa Blanca. No obstante, dicha prohibición ha sido bloqueada por un juez, que ha ordenado devolver las acreditaciones a los periodistas afectados.

La situación llevó a las otras cuatro cadenas que generalmente se turnan de forma diaria para cubrir la información de la Casa Blanca (ABC, CBS, Fox News y NBC) a suspender sus respectivas coberturas en señal de apoyo a los medios vetados.