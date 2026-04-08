La Casa Blanca ve en la tregua de doce días una "victoria" de Estados Unidos

La portavoz defiende que la "dura retórica" de Trump han llevado al escenario actual

"La idea de que el presidente Trump aceptara alguna vez una lista de deseos iraníes es completamente absurda", dice, contradiciendo las palabras del presidente

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha considerado este miércoles el acuerdo de alto el fuego alcanzado con Irán como una "victoria" para la Administración Trump alegando que la tregua de doce días llega en el plazo fijado por el presidente de Estados Unidos para conseguir sus objetivos militares en el país asiático.

El acuerdo "es una victoria para Estados Unidos que el presidente y nuestras increíbles Fuerzas Armadas han hecho posible", ha señalado Leavitt durante una rueda de prensa en la que ha vuelto a presumir de los "éxitos" del Ejército estadounidense desde que lanzara su ofensiva sorpresa junto a Israel el pasado 28 de febrero.

"Desde el primer momento de la operación Furia Épica, el presidente Trump declaró que se trataría de una operación militar de entre cuatro y seis semanas de duración destinada a desmantelar la amenaza militar que representa el régimen islámico radical iraní. Gracias a las increíbles capacidades de la Fuerza Aérea estadounidense, hemos alcanzado y superado esos objetivos militares fundamentales en tan solo 38 días", ha celebrado.

La portavoz, que ha querido recordar a los trece militares muertos en el marco de la guerra, ha defendido que "la amenaza inminente que representaba Irán" cuando Washington lanzó su ofensiva "ha sido ahora en gran medida destruida".

En esta línea, preguntada por las amenazas de Trump de destruir la "civilización" iraní, ha recalcado que precisamente "su retórica tan dura y su estilo de negociación implacable son los que han llevado al resultado que todos ustedes presencian hoy".

"El mundo debería tomarse muy en serio su palabra (...) Fueron los iraníes quienes se retractaron, no el presidente Trump", ha asegurado al ser interrogada sobre el hecho de que el mandatario haya pospuesto hasta en cuatro ocasiones sus ultimátums a Irán.

Leavitt ha asegurado que el presidente estadounidense y su equipo "tiraron a la basura" la propuesta de diez puntos presentada por Irán y al hilo, ha reprendido a los medios de comunicación por "informar erróneamente" sobre las conversaciones, pese a que el propio Trump ha hablado de este plan como una "base viable para negociar".

"La idea de que el presidente Trump aceptara alguna vez una lista de deseos iraníes es completamente absurda", ha manifestado la portavoz, asegurando que la propuesta enviada por Teherán a Washington era "más razonable, completamente diferente y condensado".

Leavitt ha confirmado que el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff; y el exasesor de la Casa Blanca Jared Kushner, viajarán junto al vicepresidente, JD Vance, a Pakistán para las conversaciones con Teherán de este fin de semana. "Vance ha desempeñado un papel muy importante y fundamental en todo esto desde el principio. Por supuesto, es la mano derecha del presidente Trump. Ha participado en todas estas conversaciones y dirigirá esta nueva fase de negociaciones en Islamabad", ha defendido la portavoz.

Preguntada sobre el enriquecimiento de uranio, ha asegurado que es una "línea roja" para el mandatario, que "no va a retroceder" en ello en el marco de las conversaciones. Trump "está comprometido a asegurar que eso ocurra y esperamos que sea a través de la diplomacia", ha apuntado.

En esta línea, Leavitt ha reiterado la "expectativa y exigencia" del presidente estadounidene de que las autoridades iraníes reabran el estrecho de Ormuz "de forma inmediata, rápida y segura", después de recalcar que se haya producido durante la jornada "un aumento del tráfico" en este paso.

La portavoz de la Casa Blanca también se ha manifestado sobre Líbano, donde solo este miércoles han muerto al menos 250 personas por una nueva oleada de ataques de Israel, afirmando que este país "no forma parte" de la tregua, un extremo que contradice lo manifestado por el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif.

"Con la mayor humildad, me complace anunciar que la República Islámica de Irán y Estados Unidos, junto con sus aliados, han acordado un alto el fuego inmediato en todas partes, incluido Líbano y otros lugares, vigente inmediatamente", señaló en redes sociales.