La catedral de Colonia cierra para los turistas por el temor a atentados

COLONIA (ALEMANIA), 26 Dic. (DPA/EP) -

La catedral de la ciudad alemana de Colonia permanecerá cerrada a los turistas hasta nuevo aviso, después de que la vigilancia del templo ya se hubiese intensificado en los últimos días ante el temor a posibles atentados yihadistas.

"Todos los servicios litúrgicos tendrán lugar, pero las visitas turísticas lamentablemente no son posibles", ha explicado el jefe de seguridad de la catedral, Oliver Gassen, en declaraciones a la agencia DPA. Así, no se podrá acceder al interior a no ser que haya misa.

Las autoridades alemanas habían dado la voz de alarma ante indicios que apuntaban un supuesto complot terrorista, según la Policía con vistas a la celebración de Nochevieja. En Austria, cuatro personas han sido detenidas en los últimos días por sospechas similares.

La catedral de Colonia es uno de los emblemas de la ciudad y entre Navidad y Año Nuevo suelen entrar a ella más de 100.000 personas. El preboste, Guido Assmann, ha lamentado los contratiempos para los visitantes, pero ha subrayado que "la seguridad es lo primero".