La CDU reconoce su derrota en Sajonia-Anhalt en "un día oscuro"

El líder de la CDU en Sajonia-Anhalt, Sven Schulze, tras la victoria de AfD en las elecciones regionales - Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder regional de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) en Sajonia-Anhalt, Sven Schulze, ha reconocido la derrota sin paliativos en las elecciones regionales de este domingo y ha afirmado que se trata de "un día oscuro" para su formación por la victoria del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD).

"Algunos dicen que este es un día triste para la CDU. Yo digo: pero así es la democracia", ha afirmado Schulze a su llegada al acto de su partido programado para después de las elecciones.

Schulze ha apuntado que "a menudo teníamos viento de cola" en las elecciones y ha felicitado a AfD por su victoria en una intervención en la que no ha querido concretar la posición de su partido en cuanto a la formación de gobierno.

El dirigente conservador regional ha criticado el peso en estos comicios de las políticas del gobierno federal liderado por el canciller Friedrich Merz, también de la CDU, y ha destacado el aumento de la participación, situada en torno al 80%, 20 puntos más que hace cinco años.

"La gente ha enviado un mensaje y ahora hay que afrontar este mensaje no solo en Sajonia-Anhalt (...). Es una derrota para nosotros", ha reconocido Schulze, que ha mencionado la "extremadamente difícil e intensa" campaña. "Una campaña así no tiene precedentes. No ceo que sea así en ningún otro estado alemán", ha indicado.

El portavoz del grupo parlamentario federal de la CDU en la Cámara Baja del Parlamento alemán, Thorsten Frei, ha declarado que este es "un momento decisivo" para Alemania. "Jamás habíamos estado en una situación en la que un partido clasificado como de extrema derecha por la agencia de inteligencia interior hubiera logrado una mayoría", ha señalado antes de pedir "respeto" al resultado.

Frei ha reivindicado las "necesarias" reformas impulsadas por el Gobierno de la CDU a nivel federal y ha recordado que el Bundestag y por tanto el canciller son elegidos para un periodo de cuatro años. "No saquemos falsas conclusiones", ha advertido.

El histórico Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), que gobierna en coalición con la CDU a nivel federal, ha reconcido lo "dramático" de los resultados en Sajonia-Anhalt en palabras de su secretario general, Tim Kluessendorf. El dirigente socialdemócrata ha destacado que su partido ha logrado mantener su apoyo, pero ha reconocido que "no es un gran éxito".

Kluessendorf ha abogado así por formar "una mayoría democrática" frente a AfD, aunque ha reconocido que será "muy, muy difícil formar gobierno".