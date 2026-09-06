Celebrado en Gaza un funeral por cien muertos cuyos restos fueron recuperados de entre los escombros

Funeral en la ciudad de Gaza de un centenar de víctimas cuyos restos fueron recientemente recuperados de edificios bombardeados por Israel tras el inicio de la ofensiva contra la Franja después de los ataques del 7 de octubre de 2023 - Europa Press/Contacto/Bilal Osama

MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cientos de palestinos han participado este domingo en el funeral de cien personas, incluidos 70 niños, cuyos cuerpos han sido recuperados durante los últimos días en edificios destruidos por los bombardeos de Israel contra la Franja de Gaza después de los ataques del 7 de octubre de 2023.

Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA, el funeral ha tenido lugar en el Cementerio de Mártires del barrio de Al Zeitun, en la ciudad de Gaza (norte), después de la recuperación de cadáveres en edificios pertenecientes a cuatro familias gazatíes

La procesión ha arrancado de la mezquita Imam al Shafi, desde donde han sido trasladados los ataúdes, envueltos con banderas palestinas. En el cementerio habían sido excavadas varias tumbas colectivas para poder enterrar los restos de las víctimas, muertas durante las primeras etapas de la ofensiva.

Las autoridades de Gaza han señalado este domingo que la ofensiva israelí ha dejado hasta la fecha más de 73.650 muertos y cerca de 174.600 heridos, incluidos 1.344 muertos y 4.481 heridos por ataques israelíes desde el alto el fuego pactado en octubre de 2025 para aplicar la propuesta de Estados Unidos para la Franja.