Un centenar de diputados laboristas piden la dimisión de Starmer como primer ministro de Reino Unido

Archivo - El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer - Europa Press/Contacto/Phil Lewis

MADRID 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de diputados del Partido Laborista británico han exigido públicamente la dimisión del primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, según ha revelado la cadena 'Sky News', tras la contundente victoria de su principal rival de cara a unas posibles primarias, Andy Burnham, en la circunscripción de Makerfield.

Starmer podría estar viviendo sus últimas horas en Downing Street, según ha advertido la cadena británica 'Sky News'. La presión interna se ha disparado tras las declaraciones de Andy Burnham, quien ya ha anunciado su intención de "desafiar al mandatario por el liderazgo" del Partido Laborista, aunque todavía no ha fijado un calendario para activar el proceso.

Las tensiones en el seno de la formación se han recrudecido tras la contundente victoria electoral de Burnham en la circunscripción de Makerfield, un triunfo que le otorga un escaño en el Parlamento y la fuerza política necesaria para plantar cara al primer ministro.

"Felicitaciones, Andy Burnham, el nuevo diputado laborista de Makerfield por el Partido Laborista. Los votantes eligieron la campaña de esperanza y optimismo del Partido Laborista por encima de la división y el odio", escribió el pasado viernes Starmer en una desaborida publicación en sus redes sociales, tras la contundente e inesperada victoria de Burnham sobre la ultraderecha.

Según las informaciones, Burnham contaría con el respaldo de los 81 diputados laboristas requeridos para forzar unas primarias. Se trata del segundo desafío interno que afronta Starmer en pocos días, después de rechazar el pasado miércoles un supuesto intento similar encabezado por el exministro de Sanidad, Wes Streeting.

Ante este nuevo escenario, el primer ministro se dirigió a las cámaras el pasado viernes argumentando "que no era buena idea sumergir al país en el caos". "Pero ya lo he dicho antes, si hay unas primarias, competiré. No voy a huir de mis responsabilidades como primer ministro", advirtió.

Ahora mismo, Starmer se encontraría en su residencia campestre de Chequers discutiendo sus posibilidades antes de tomar una decisión final.