Archivo - Donald Trump y Elon Musk (archivo) - Matt Kaminsky / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de economistas, politólogos, abogados, sociólogos, filósofos e historiadores han denunciado que los milmillonarios de la "oligarquía internacional" están "amenazando nuestras democracias" por la acumulación de riqueza y poder en pocas manos.

En concreto advierten de una alteración del "equilibrio de poder" que permite a estos millonarios "decidir el rumbo de las empresas multinacionales cuyas decisiones, como la del desarrollo de la inteligencia artificial, afectan a toda la humanidad", según el denominado Manifiesto de París.

También tienen el poder de influir en la ideología dominante mediante la compra de periódicos, radios, televisiones y redes sociales y, por consiguiente, "el poder de influir en el rumbo de las políticas públicas, mediante la financiación de campañas electorales y candidatos". "La riqueza extrema siempre representa un poder extremo", han apuntado.

Esta estructura además "se retroalimenta" y "corrompe las democracias contemporáneas". Estos "oligarcas (...) han multiplicado sus gastos para defender sus intereses" y se erigen "como el gran problema de nuestro tiempo", advierten.

El manifiesto compara la situación actual con la de las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando "las desigualdades alcanzaron un mínimo histórico". En cambio, ahora y "por primera vez en la historia, la riqueza extrema y su poder se manifiestan en su dimensión verdaderamente global".

Plantea como ejemplo que cuando Elon Musk compra la red social Twitter y "la pone al servicio de las causas ideológicas que le son queridas, no solo flaquea la república estadounidense, sino que también se transforman los términos del debate público, el corazón de la vida democrática de las naciones, en muchos países".

"Cuando unos pocos magnates tecnológicos deciden cubrir la Tierra con centros de datos que consumen mucha energía y agua, no solo se apropian los recursos de Tennessee o Mongolia Interior, sino que es el planeta en su conjunto el que se precipita hacia el abismo", han denunciado los firmantes.

En respuesta, piden "establecer hoy mismo una internacional democrática" y "un impuesto mínimo a los ultrarricos". Además plantean "un fortalecimiento de la independencia de los medios de comunicación y la protección de los periodistas contra los riesgos de injerencia y censura" y "un nuevo modelo de propiedad internacional y desprivatizado para las empresas de inteligencia artificial".

"Están en juego la supervivencia de las democracias y la habitabilidad del planeta. ¡Únete a nosotros!", concluye el documento.

El manifiesto es una iniciativa del economista francés Grabriel Zucman que ha sido suscrito por Thomas Piketty, Mariana Mazzucato, Paul Krugman, Joseph Stiglitz, Naomi Klein. Algunos de ellos han participado en la Primera Cumbre contra la Oligarquía Mundial celebrada este sábado en París.