La central de Zaporiyia se queda temporalmente sin corriente otra vez tras nuevos ataques nocturnos en Ucrania

Archivo - Central nuclear de Zaporiyia, en Ucrania - ORGANISMO INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA ATÓMICA

MADRID 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La agencia nuclear de Naciones Unidas ha confirmado este sábado que la central de Zaporiyia, en Ucrania pero bajo control ruso, se ha quedado temporalmente sin suministro eléctrico por los ataques registrados esta pasada noche en sus alrededores.

Rusia y Ucrania se culpan mutuamente de los bombardeos contra la infraestructura de apoyo de la central, que se ha quedado doce veces sin corriente desde el estallido de la guerra en febrero de 2022.

El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Mariano Grossi, no ha señalado culpables pero ha confirmado que "la central se quedó eléctrico externo durante la noche debido a una operación militar a gran escala que afectó a la red eléctrica".

Rusia ha desencadenado esta pasada noche un ataque masivo con más de 400 drones en al menos seis regiones de Ucrania, aunque se ha limitado a precisar que el bombardeo iba dirigido a la "infraestructura de suministro y apoyo al Ejército ucraniano".

Grossi también reiteró la necesidad de ejercer "moderación militar" para evitar un incidente nuclear.